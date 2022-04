El palo de Piqué a Sergio Ramos cuando le pide a Rubiales un gran favor

En uno de los audios filtrados por El Confidencial de las conversaciones entre Piqué y Luis Rubiales para llevar la Supercopa de España a Arabía Saudí, el central del Barcelona le pide al presidente de la Federación Española de Fútbol que le ayude a cumplir uno de sus sueños. Poder jugar los Juegos Olímpicos. Para ello Gerard señala a Rubiales que debería hablar con el actual seleccionador Sub 21 para que intercediera por él.

Piqué le pide a Rubiales máxima discreción para que el favor que le pide no acabe en la prensa. "Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster (se refiere al seleccionador sub21 Luis de la Fuente) cuando acaben, en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío y... me haría una ilusión. A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?".

Corría el 21 de junio de 2019. Piqué, tras ver a la Sub-21 clasificarse para los JJOO, le dijo a Rubiales: "Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos"#SupercopaFileshttps://t.co/yjIUrD7eiz pic.twitter.com/p3YLSIZ1ZQ — El Confidencial (@elconfidencial) April 20, 2022

Rubiales accedió a la petición de Piqué y se la trasladó a Luis de la Fuente. "Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más".

Piqué, que no quería que nadie le quitara su sueño, recelaba de Sergio Ramos. El central de "¿Sabes algo de esto?", preguntó Piqué a Rubiales. El presidente de la Federación, en un principio, aseguró no saber nada: "Primera noticia. Ni idea. Palabra que me he quedado de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad", contestó.

Dos días más tarde, sin embargo, Rubiales volvió a escribir a Piqué con un mensaje distinto: "Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad, porque me han dicho que quiere hablar conmigo".

La respuesta de Piqué fue un dardo envenenado a Ramos: "Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo". Hay que recordar que Sergio es un especialista en filtrar cosas a la prensa cuando necesita su ayuda. Solo hay que echar la vista atrás para ver todo lo que se filtró a los medios amigos por el entorno de Ramos cuando negociaba con el Real Madrid su renovación.