Simeone: "Es cierto que Griezmann no está marcando, pero es uno de los mejores del mundo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que espera "un partido competido y apurado" en San Mamés ante el Athletic Club, un equipo de jugadores "orgullosos", "rápido, dinámico y con una muy buena presión", y ha afirmado que solo está "pensando" en ese encuentro y no en la clasificación para la Liga de Campeones.

"El Athletic tiene un juego ya conocido. Tiene un grandísimo entrenador y sus futbolistas son orgullosos, competirán como siempre compiten, sobre todo cuando juegan en su casa. Nos encontraremos un equipo rápido, dinámico, con una muy buena presión, con juego posicional bien marcado por su juego, con centros desde los costados, con buena pelota parada... Ese es el equipo que nos encontraremos mañana", declaró en rueda de prensa.

Además, reconoció la dificultad de medirse con Marcelino García Toral, un técnico que ya ha puesto a los rojiblancos en apuros en otras ocasiones. "Marcelino es un entrenador muy bueno, y como entrenador muy bueno genera siempre que sus equipos trabajen bien y los partidos sean complejos de poder resolver. Siempre que nos hemos enfrentado estaba en grandes equipos, y los grandes equipos tienen muy buenos futbolistas; eso genera que los partidos sean apurados y apretados", manifestó.

"No me imagino otra cosa que un partido competido mañana y esperamos llevarlo al lugar donde creemos que le podemos hacer daño", dijo, sin querer responder a la pregunta de si sería un fracaso que su equipo no se clasificase para la próxima edición de la Liga de Campeones. "Estoy pensando en el partido del Athletic y lo único que me ocupa es ese pensamiento", subrayó.

En otro orden de cosas, el preparador argentino reiteró su confianza en el delantero francés Antoine Griezmann a pesar de su sequía goleadora. "Es verdad que Antoine no está convirtiendo goles desde hace unos partidos. Su rendimiento es bueno, más allá de no tener esa contundencia a la que siempre nos tuvo acostumbrados y que le hace ser uno de los jugadores de la historia del Atlético de Madrid que más goles ha hecho", analizó.

"Él siempre trabaja, siempre busca tener un compromiso con el trabajo colectivo del equipo y no tengo duda de que saldrá de esta situación. Es Griezmann, es uno de los mejores jugadores del mundo y lo que necesita es volver al gol, que le dará confianza. A partir de ahí, nos encontraremos con el futbolista al que siempre nos tuvo acostumbrados en años anteriores", reiteró.

Sobre la 'zona Suárez' a la que se refirió el año pasado en referencia a los decisivos últimos partidos de LaLiga Santander, el Cholo no quiso considerar que ahora puedan entrar de nuevo en ella. "La temporada pasada... No creo que repetirla genere lo mismo. Luis hará siempre goles: a la edad que juegue, con los amigos, en estos cinco partidos, en la selección uruguaya... Tiene dentro el gol. Espero que si mañana le toca empezar lo encuentre, y si le toca entrar en el final del partido pueda encontrarse con el gol, porque es lo que él siente, lo que él siente y de lo que él vive", apuntó.

Por último, insistió en la importancia de Koke Resurrección en el grupo. "No hace falta expresar lo que siento por Koke y lo que Koke ha dado siempre al equipo. La competencia interna crece, genera mejorar. Koke es un jugador comprometidísimo con el equipo, nuestro capitán, y seguramente mañana lo hará de la mejor manera si le toca empezar o entrar", concluyó.