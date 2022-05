El Real Madrid ha ganado todavía más confianza en su camino a París —donde el próximo 28 de mayo jugará la final de la Champions— a costa del Levante (6-0) con una goleada que confirma el descenso de los granotas y que respalda el momento anímico del flamante campeón de Liga. Los blancos siguen subido en la cresta de la ola a quince días de citarse con el Liverpool en el partido más importante de la temporada.

Los de Carlo Ancelotti olvidaron muy pronto el mal sabor de boca que dejó el derbi del pasado domingo. No había daños posibles en la clasificación, pero sí perder la cadencia ganadora que propició la remontada contra el City. Este jueves abrazaron de nuevo esa chispa e hicieron disfrutar a un Bernabéu que vio una apisonadora de fútbol.

No se había cumplido el primer cuarto de hora cuando Mendy sacó un zurdazo potente para romper el hielo ante la necesidad de su oponente. Los valencianos solo podían agarrarse a la categoría puntuando, algo que no era descabellado viendo los últimos precedentes. Pero no hubo espacio para la reacción porque Benzema levantó la mano.

El francés pidió paso con un cabezazo de muchos quilates tras un centro de Vinicius, su mejor socio, en una jugada que no solo mató el partido, sino que permitió a Benzema igualar a Raúl González como el segundo máximo goleador en la historia del Real Madrid. En total, 44 goles ha marcado esta temporada en la que ha roto todos los registros.

El Levante no sabía ni por dónde le venían las ocasiones cuando recibió el 3-0 tras un pase exquisito de Modric que remachó Rodrygo en el área pequeña. El brasileño gana enteros para la final contra el Liverpool aunque siempre guardará la carta de revulsivo si el guion se tuerce. En cualquier caso, no deja de hacer méritos para ello.

Fue entonces cuando entró en escena su principal competidor por un sitio en el once de París: Fede Valverde, que protagonizó dos larguerazos desde fuera del área que hicieron temblar la madera. El uruguayo golpeó con el alma desde fuera del área -sobre todo en el segundo intento- pero hubo que esperar al 45' para ver el cuarto.

Esta vez fue Vinicius, que no podía dejar de inscribir su nombre en la fiesta con una pared magnífica que tuvo a Modric como pegamento. Quién si no, el croata que todo lo mejora con su toque y quien terminó con tres asistencias la primera mitad. El 4-0 dejaba una segunda parte sin historia pese a los cambios en ambos conjuntos.

Vinicius completa la goleada

Entraron los canteranos Mario Gila y Peter Federico, también tuvieron minutos Mariano y Jovic, pero fue Vinicius quien estiró la cuenta hasta la media docena con un par de goles más, firmando así su primer hat-trick con la camiseta madridista. El brasileño no falló tras asociarse con Benzema y después de un fallo de Rubén Vezo que no desaprovechó. Así se cerró un partido que no dejó más lecturas.

Pepelu probó fortuna para los de Alessio Lisci, pero la tortura no tuvo siquiera un consuelo para los de Orriols. El abultado triunfo sirve de mucho a los blancos pero hunde en Segunda a un Levante que deja la máxima categoría del fútbol española después de cinco temporadas consecutivas.



Ficha técnica

Real Madrid, 6: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho (Gila, m.82), Vallejo, Mendy; Camavinga, Fede Valverde (Kroos, m.75), Modric (Peter, m.75); Rodrygo (Mariano, m.62), Vinícius y Benzema (Jovic, m.75).

Levante UD, 0: Cárdenas; Miramón, Róber Pier (Vezo, m.77), Postigo, Cáceres (Campaña, m.39), Son; Pepelu, Radoja (Bardhi, m.39), Melero (Cantero, m.57); Dani Gómez (Roger, m.57) y José Luis Morales

Goles: 1-0, m.13: Mendy. 2-0, m.19: Benzema. 3-0, m.34: Rodrygo. 4-0, m.45: Vinícius. 5-0, m.68: Vinícius. 6-0, m.83: Vinícius

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Colegio Cántabro). Amonestó a Camavinga (43) y Modric (69) por el Real Madrid; y a Roger (65) por el Levante.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 38.421 espectadores