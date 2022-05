El Sevilla ata la Champions y el Villarreal se resquebraja

La Real Sociedad cerró una gran temporada remontando en La Cerámica. Los de Imanol aseguraron su acceso a la próxima edición de la Europa League y dan carpetazo al curso con nota. No puede decir lo mismo el Villarreal que se ha complicado la vida de manera flagrante.

Los de Emery han brillado y han soñado con las semifinales de la Champions, pero están a punto de despeñarse en LaLiga. La ventaja con la Conference League es de un punto y necesitan ganar en el Camp Nou para asegurarse el objetivo de la temporada. El Athletic marcha un punto por detrás con el goal average ganado. Prepárense para temblar. Un nuevo traspiés que confirman que al submarino le han pesado las dos competiciones en la segunda parte del campeonato.

La Real perdona

¿Qué hubiera sido de esta Real Sociedad con más pegada? No lo sabremos, pero lo que sí hemos visto es que al equipo de Imanol le cuesta mucho marcar y por ello no da el salto definitivo en LaLiga. 39 goles que dejan patente que los vascos están arriba porque hacen muchas cosas bien, pero les cuesta mucho marcar. En La Cerámica nueva muestra.

A los cinco minutos tuvieron tres muy claras. Sorloth e Isak fallaron sendos mano a mano ante Rulli y un centro tenso y raso de Zaldua no encontró la pierna de ninguno de los dos puntas escandinavos de la Real.

El Villarreal comenzó a entrar en el partido tras la caraja inicial. Sin alardes, pero adelantó líneas provocando errores impropios en la zaga vasca. En el 43 llegó el gol amarillo. Parejo la puso de córner y Coquelin hizo el gol de su vida firmado una volea en el aire ante la que Remiro sólo pudo mirar. Golazo.

Remontada por el objetivo

Tras el descanso parecía un calco, pero la historia iba a ser bien distinta. Rico y Merino tuvieron ocasiones con un Villarreal dormido, pero no encontraron portería. Se venía la remontada. El submarino era un drama en la segunda mitad: ni fútbol ni físico. Primero Primero pegó Isak que cazó un centro que se paseó por el área ante la mirada de Rulli y lo defensas.

El triunfo de los vascos da vida a sus vecinos de Bilbao, un Athletic que, con un punto menos que el Villarreal, aspirará a la séptima plaza en la última jornada. En San Mamés se celebró bien el 2-0 a Osasuna.

Los 'leones' no renunciaron a esa opción europea de Conference League y dejaron una gran actuación ante un rival que no se jugaba nada. Fue ofensivo a más no poder el Athletic y llegaron los goles de Berenguer, a la media hora, y Villalibre, ya en el 79'. Sin nada en juego, el Celta superó (1-0) al Elche gracias a Denis Suárez.