Ángel Torres llama "mal entrenador" a Míchel y el madrileño responde con contundencia

Presumía de que era su amigo y al final terminó quedando retratado. Ángel Torres se destapó en la cena de final de temporada del Getafe con un mensaje envenenado directo al corazón de Míchel González, el que fue entrenador del conjunto azulón esta misma temporada. "No había duda que había una buena plantilla y un mal entrenador... Corregimos, porque el único culpable fui yo, de equivocarme en el fichaje, reforzamos en enero y el equipo tiene más puntos que la temporada pasada".

😳"Se demuestra que teníamos BUENA PLANTILLA... pero MAL ENTRENADOR"😳 💥El tremendo 'palo' de Ángel TORRES a MÍCHEL, con @ChechuParraga en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/yDOtKeHlmf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2022

Unas declaraciones a las que Míchel no dudó en responder minutos después en 'Cope': "Hay una parte de mí que se ha sorprendido, pero en realidad tampoco me sorprende porque, aunque es un magnífico presidente, cuando tiene un 'micro' delante se lía".

Míchel deja por los suelos a Ángel Torres cuando habla de las veces que le ha fichado: "Esas palabras me han parecido feas, innecesarias e incongruentes, porque me sorprende que diga que soy mal entrenador cuando me ha fichado tres veces, una lo intentó y dos me contrató. A mí, la plantilla sí me gustaba, pero ficha a cinco jugadores en diciembre".

Sobre la carta con la que le comunicaron su despido, Míchel apunta a injerencias externas al presidente: "No era acorde a lo que se me achacaba, que era falta de aptitud y de actitud. Lo de falta de actitud no lo consiento. Me dejaron ver como que me habían advertido que llegaba tarde a entrenar... No sé, creo que al presidente no se lo han debido de contar bien".

Al final, ganó el litigio sobre su despido: "No lo considero una victoria. Acepté una cantidad que, en caso de que el equipo no se salvase en Primera, no cobraría. No les he puesto ningún problema, incluso les ofrecí un calendario de pagos para que me paguen cuando lo consideren oportuno".