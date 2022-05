Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, compareció ante los medios de comunicación este lunes junto a Kylian Mbappé después de la renovación hasta 2025 del delantero francés. Eufórico, sacó pecho del proyecto deportivo que tiene en la mente el conjunto parisino y mandó un duro mensaje al presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha vuelto a cuestionar el Fair Play financiero del PSG tras las pérdidas sufridas por el club francés en las últimas temporadas y anunció que La Liga iba a denunciar al PSG ante la UEFA.

"Creo que el presidente de la Ligue1 puede responder a eso. Quizá tenga miedo de que la Ligue 1 sea mejor que LaLiga. Eso es bueno para nosotros. LaLiga no es la misma que hace tres o cuatro años. Tengo respeto por todos los clubes, pero necesitamos respeto también. El respeto es crucial. No voy a entrar en lo que has preguntado porque no es asunto mío. Estamos centrados en nuestro club, en nuestro jugador top mundial. Eso es lo que nos preocupa. Tenemos al mejor jugador del mundo con nosotros tres años. Lo que otra gente diga no nos preocupa. No lo escuchamos, nosotros nos centramos en nuestro proyecto",

El presidente del PSG deja claro que lo económico no ha sido el asunto crucial para que Kylian renueve. "No vamos a hacer públicas las cifras, pero lo más importante para Mbappé es el proyecto deportivo".