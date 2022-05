La durísima reflexión de Marcelo a Lucas: "No me van a renovar, he sido un puto ejemplo..."

Las cámaras de Movistar captaron a Marcelo en el banquillo del Real Madrid en el último partido ante el Betis sincerándose de lo que iba a suceder con su futuro a Lucas Vázquez.

El brasileño, leyenda del Real Madrid, termina contrato este próximo 30 de junio. Marcelo quería renovar, pero el conjunto merengue le dejó claro que era momento de decir adiós. El lenguaje corporal del brasileño dejaba claro que ya conocía su futuro y que se había quitado un peso de encima. "Porque el club no me va a renovar... he sido un puto ejemplo", explicaba a su compañero que le escuchaba con atención y complicidad. "Es que es una pasada tío, no somos conscientes... pero no es fácil el momento".

Marcelo se marcha por la puerta grande del Real Madrid. Será el jugador que más títulos ha ganado en la historia merengue. Pendiente de lo que ocurra contra el Liverpool este sábado, el brasileño se marcha con 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.