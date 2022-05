Villar: "No me ha destituido el fútbol, lo ha hecho la Administración"

Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), reafirmó su inocencia después del sobreseimiento de cuatro de las cinco causas penales de las que fue objeto y recordó que a él lo destituyó la Administración, no el fútbol ni los tribunales.

En una entrevista con la Agencia EFE, Villar mostró su "confianza en la Justicia" y su convencimiento que también se le declare inocente en la operación Soule y explicó que está a la espera de la resolución favorable del recurso contra en el Tribunal Supremo contra su destitución, acordada en diciembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

"A mí me ha sancionado la Administración, el Consejo Superior de Deportes, a través del TAD, por publicar mi programa electoral en las elecciones de 2017 siendo presidente de la Comisión Gestora. Yo no cometí ninguna falta, porque pregunté a la Junta Electoral y me dijeron que podía hacerlo. Después de 55 años en el fútbol español, ¿se me puede aplicar la sanción más grave?. Algún atenuante tendré que tener. Si el Supremo no me da la razón no me voy a quedar ahí, iré al Tribunal de Estrasburgo", afirmó.

También señaló que "hay un sector del deporte que desde hace tiempo piensa que el TAD no es imparcial, su domicilio está en el CSD, sus miembros los nombra el CSD, los paga el CSD, tienen funcionarios del CSD y las acciones de iniciación de los procedimientos las realiza el CSD a través del secretario de Estado o la Comisión Directiva. ¿Me pueden decir si eso transmite imparcialidad?".

"Hay sentencias del Tribunal de Estrasburgo que piden algo más, piden que se aprecie apariencia de imparcialidad para que un juicio sea equitativo", añadió.

Villar, que presidió la RFEF entre 1988 y 2017, destacó que durante cinco años, entre 2016 y 2017, le presentaron cinco acciones criminales en los juzgados de Instrucción de Majadahonda y en la Audiencia Nacional, en un periodo de elecciones a la Asamblea General y presidencia de la RFEF, cargo para el que fue reelegido por última vez el 22 de mayo de 2017 para su octavo mandato consecutivo.

"Manifesté entonces que era inocente y ahora quiero reafirmar mi inocencia y como prueba de ella destaco que se ha acordado el sobreseimiento sobre mí en cuatro de las cinco causas penales. Estos sobreseimientos refuerzan mi confianza en la justicia porque al final del camino se esclarece la verdad, que es mi inocencia", indicó.

Las causas archivadas son las de los llamados casos Recreativo y Marino, Haití, Jumilla y la querella por un presunto delito de prevaricación por dilatar injustificadamente" sus últimas elecciones a la presidencia, que en lugar de hacerse tras en 2016 fueron en mayo.

"Por esa confianza en la Justicia tengo el convencimiento que al igual que ha ocurrido con estas cuatro causas en la de Soule ante la Audiencia Nacional, más pronto o más tarde también se me declarará inocente porque concluirá igualmente que no cometí ningún delito".

El expresidente aseguró que "la Justicia está haciendo bien su trabajo" y que "lo único negativo del sistema es que se tarde tanto en alcanzar una decisión, porque ello conlleva un gran sufrimiento y desgaste personal y familiar", aunque "esta dilación no es responsabilidad de los jueces y al final las cosas terminan esclareciéndose del todo".

No obstante, Villar se preguntó quién puede restituirle "la salud, el honor, la vida, el trabajo y el patrimonio? "Es irrecuperable y los que hicieron las denuncias falsas se van de rositas y se está repitiendo ahora".

"Ejercitar querellas o denuncias se ha hecho viral. También se ha hecho con los presidentes de la FIFA, de la UEFA y de federaciones y no solo en España sino también en Europa y en América. No solo en el fútbol, en España lo están sufriendo empresarios y políticos y no se hace nada. ¿Qué hace el deporte contra esto?, algo habría que hacer, habrá que estudiarlo. No puedes dejar que dentro de nuestra familia pase esto y no les pase nada", añade tras elogiar el trabajo de sus abogados Javier Sánchez Junco, Paola Úbeda Martínez y Sergio Fernández Gómez.

La justicia

Las cuatro causas penales en las que se ha resuelto el archivo respecto a Ángel Villar son las referentes al retraso de las últimas elecciones, y los casos Haití, Recreativo y Marino y Jumilla.

- Elecciones 2016 (Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Majadahonda). La querella fue interpuesta "presunto delito de prevaricación por dilatar injustificadamente" las elecciones a la presidencia. Éstas debían haberse celebrado en el año 2016 y se retrasaron hasta el pasado 22 de mayo.

- Recreativo de Huelva y Marino (Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Majadahonda) por un posible trato de favor al club Recreativo de Huelva y al Marino para poder continuar en su respectiva categoría. Archivada a instancias del Ministerio Fiscal al no existir indicios suficientes de delito.

- Haití (Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Majadahonda) por presunto mal uso de una subvención del CSD concedida en 2010, que preveía, entre otras cosas, la edificación de una escuela de fútbol en Haití (220.000€) que no se hizo. El CSD reclamó a la RFEF la devolución de 1,5 millones€.

En un auto de transformación que termina la instrucción la juez dictó procesar a otros actores, que lo han recurrido, y afirmó que los documentos se redactaron "con absoluto desconocimiento" de Villar y que la firma estampada en dicha documentación no es la suya.

- Jumilla (Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Majadahonda). Presentado por el club tras la decisión del Comité Jurisdiccional de la RFEF que obligaba al pago adeudado a un entrenador.

- Soule Sigue en proceso de instrucción desde abril 2017 en la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares. Están investigadas 25 personas.

Procedimientos administrativos

- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite, en enero de este año, el recurso contra la decisión del TAD de destituirle como presidente de la RFEF en diciembre de 2017, a instancias del secretario de Estado.

La destitución fue por haber ejercido como presidente de la Comisión Gestora durante el último proceso electoral mientras optaba a ser reelegido en el primer cuatrimestre de 2017, por publicar en una página web su programa electoral y remitir una carta a los presidentes de federaciones territoriales comunicando su presentación a las reelección.

- El Tribunal Supremo tiene pendientes de admisión su recurso contra el expediente que el TAD abrió en julio de 2017 por la operación Soule, y que dejó pendiente al estar el caso en fase de instrucción en la Audiencia Nacional, a instancias del secretario de Estado, y contra la decisión de la Comisión Directiva del CSD, adoptada dos días después, el 25 de julio, de suspenderle durante un año. En ninguno de los procedimientos se dio parte a Villar.

- Retraso de selecciones de 2016. A instancias del secretario de Estado se solicitó apertura de expediente al TAD, que lo rechazó y lo archivó.

- Recreativo y Marino. A instancias del secretario de Estado se solicitó apertura de expediente al TAD, que lo rechazó y lo archivó.