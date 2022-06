El Madrid puede bloquear la salida de Lewandowski del Bayern

El Real Madrid trabaja en silencio en la configuración de la plantilla de la próxima temporada. Los merengues, tras el batacazo de la traición de Mbappé, buscan dos tipos de refuerzos. Jugadores que la dirección deportiva merengue, con José Ángel Sánchez y Juni Calafat a la cabeza, tiene marcados en rojo desde hace tiempo, por los que no se contaba invertir en ellos este verano, pero con el fichaje frustrado de Kylian se reactivan, es el caso de Tchouámeni -la pelea con el PSG para llevarse al galo es brutal y la operación podría irse a los 100 millones de euros-, y luego están las oportunidades de mercado para reforzar zonas del campo que andan algo cojas.

Uno de los puestos que al Real Madrid le gustaría reforzar es la posición de extremo. Con Vinícius y Rodrygo como jugadores fijos, Eden Hazard, al que el club pretendía dar salida este verano pero la negativa final de Mbappé cambia radicalmente su destino, gozará de una nueva oportunidad. Algo que no quita para que ahora mismo la confianza en el belga sea mínima y el club sopese fichar a un extremo. Por último está el caso de Marco Asensio, termina contrato en 2023, que genera muchas dudas. Lo ideal para la dirección deportiva sería darle salida y traer a un jugador mucho más específico de banda. Y el mercado está dejando oportunidades que el Madrid no quiere dejar pasar.

Uno de los nombres que se ha puesto a tiro es el de Sadio Mané. El senegalés ya ha dejado claro que quiere abandonar el Liverpool este verano. Termina contrato en 2023 y el conjunto red lo dejaría marchar por 30 millones de euros. Su fichaje por el Bayern parecía hecho, pero el jugador no tiene prisa por firmar y su agente se mueve ofreciéndolo a media Europa. El PSG parece mostrar interés y en el Madrid han recibido la llamada y han quedado en valorar su posible fichaje.

El Bayern, que no dejará salir a Lewandowski hasta que no tenga sustituto, ha bloqueado su salida. El Madrid, que también tantea las opciones de Gnabry, extremo del Bayern que no quiere renovar y termina contrato en 2023, Bernando Silva y Sterling -ambos con opciones de abandonar el Manchester City-, puede complicar el pase del delantero polaco a un Barcelona que sigue haciendo malabarismos económicos para poder hacer un equipo competitivo. Laporta puede tener su excusa perfecta para seguir vendiendo humo. Pronto lo sabremos.