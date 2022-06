La última y desesperada medida del Barcelona para mejorar su caótica situación económica

El F.C. Barcelona vive momentos intensos. Laporta y su junta directiva no tienen margen. Han vendido tanto humo que su botafumeiro particular no da más de sí. La afición culé anda con la mosca detrás de la oreja. Desde la renovación fallida de Lionel Messi hasta vender el fichaje de Haaland o la renovación de Dembélé. Fuegos artifíciales de un equipo que está al borde de la ruina. A los culés ya no les valen las palabras. Laporta trabaja contrarreloj y a la desesperada para poder paliar la desastrosa situación económica que atraviesa y conseguir liberar algo de masa salarial que permita inscribir jugadores.

El Barça cuenta con dos palancas económicas para seguir respirando. Está cerca de cerrar la venta del 49% de BLM y el acuerdo con CVC por los derechos de televisión, por las que el club pretende ingresar un total de 740 millones, si la Asamblea de Compromisarios así se lo autoriza el próximo 16 de junio. Oxígeno para las arcas del club, pero el problema del límite salarial seguiría presente. Por ello el Barcelona, como asegura Mundo Deportivo, sopesa una medida de urgencia. Recortar un 50% la ficha a todo el plantel, exceptuando a los que han renovado recientemente (Ansu Fati, Pedri y Araujo) y a los que ficharon en el pasado mercado de invierno, ya con los nuevos parámetros salariales establecidos.

El Barcelona ya ha comenzado a tratar el tema con parte de los implicados y que puede traer cola. Los descartes no están dispuestos ni a abandonar la Ciudad Condal ni a perdonar un solo euro de la ficha que tienen firmada.