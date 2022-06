Bombazo en Can Barça. Xavi Hernández le ha dejado claro a Gerard Piqué que no cuenta con él. Ambos mantuvieron una reunión hace dos semanas en la que Xavi fue muy claro con Piqué. La mejor solución para todos es que abandone el F.C. Barcelona. No le ve como un central de garantías y prefiere no contar con él. El técnico le argumentó su decisión en base a los problemas físicos que atraviesa -se perdió varios partidos la temporada pasada y no estuvo jamás a un nivel óptimo- y a su comportamiento poco profesional -más pendiente de sus negocios y de las salidas nocturnas con su protegido Riqui Puig que del fútbol-.

Piqué se agarró a su contrato, no piensa abandonar el Barcelona, le prometió a Xavi trabajar al máximo para ponerse a tono físicamente y dejar de lado todos los asuntos extrafutbolísticos y se ofreció para remar en el rol que el técnico le entregue.

Xavi quiere un central de categoría para darle mando en plaza como líder de la zaga culé. Cuenta con Araujo, Eric García y Christensen -llega libre del Chelsea-. El central que desea es Koundé. El entrenador intentó hacerle ver al central que tendría pocos minutos, pero aún así, el futbolista se mantuvo firme en su voluntad de seguir en la plantilla.

La salida de Piqué, a pesar de conocer de primera mano su nueva realidad, es prácticamente imposible. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024 y el Barcelona le debe 40 millones de euros del aplazamiento que realizó de su ficha la pasada campaña. Xavi se resigna, no podrá contar con el central de garantías que desea mientras Piqué ha terminado convirtiéndose en un problema para su amado Barça.