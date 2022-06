Tebas responde a Al-Khelaifi: "Nos toma a todos por tontos"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha respondido con dureza a Al-Khelaifi tras las palabras del presidente del PSG asegurando en una entrevista al diario Marca, que todos los movimientos de su equipo están dentro de la legalidad: "Lo que hacemos es porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos las dé. Seguiremos construyendo nuestro proyecto".

Tebas, que denunció al PSG ante la UEFA por incumplir las normas del Fair Play Financiero, respondió al máximo mandatario del PSG en su cuenta de Twitter: "Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos (ni él se cree sus mentiras) y se presenta en MARCA a dar lecciones con soberbia y arrogancia de 'nuevo rico'. Las normas no existen para el PSG. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas".