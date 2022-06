Durísimas críticas al Real Madrid: "Nos tratan como productos, hay un ambiente muy peligroso"

Bombazo en el Real Madrid. Una de las jugadores más carismáticas del equipo, Kosovare Asllani, dispara con bala contra los dirigentes del conjunto merengue que se encargan de la sección del fútbol femenino. La sueca ha decidido marcharse gratis del Madrid este verano y los motivos no son deportivos. Las acusaciones de Asllani son especialmente graves:

"Se ha creado una cultura en el club que llamaría insana para las jugadoras. Entre otras cosas, casi me vi obligada a jugar lesionada. El equipo directivo no escuchaba al equipo médico", declaró Asllani, que ha abandonado el Real Madrid tras tres temporadas, en una entrevista concedida a la agencia sueca TT.

Asllani calificó de "peligroso" ese ambiente y considera "importante" contar su experiencia si se quieren lograr cambios, ya que "nadie" lo ha hecho hasta ahora.

La delantera, que se encuentra en la concentración de su selección en Suecia antes de la próxima Eurocopa, aseguró que ya pensó en abandonar el año pasado el club, del que es aficionada desde pequeña, pero que decidió darle una oportunidad más y renovó su contrato.

"Rechazan escuchar al equipo médico y a las jugadoras. No es ninguna casualidad que me lesionase y tuviese una recaída, porque todo el tiempo te empujaban a jugar lesionada o enferma. No es un ambiente sano y pienso que el club, que me importa muchísimo, está en las manos equivocadas", afirmó.

Asllani, de 32 años, dijo que se vio "obligada" a dejar el club si quería tener una carrera larga y que antes de fichar por su próximo equipo, todo apunta a que será el Milán, se aseguró de que allí sea el equipo médico el que decida. En el Real Madrid se trata a las jugadoras "como productos y no como personas", porque lo que importan son los resultados.

Igual de crítica que su compatriota se ha mostrado una Sofia Jakobsson que compartió vestuario con Asllani en el Real Madrid, club que dejó el verano pasado. "Piensas que es un ambiente poco profesional, donde tal vez tenías expectativas más altas y esperabas que cuidaran a sus jugadoras y tuvieran el deseo de que estuvieran libres de lesiones y rindieran en su pico. No estar medio lesionadas y jugar o verse obligadas a jugar"