La realidad del fichaje de Noel, la gran perla del Deportivo, por el Real Madrid

Noel López asombró a los ojeadores con el rendimiento que tuvo en la Copa de Campeones juvenil del año pasado. El Deportivo fue campeón tras ganar al Real Madrid en semifinales y al F.C. Barcelona en la gran final. Dos goles de Noel tumbaron al Barça de Gavi. Era evidente la tremenda calidad y olfato de gol de un delantero llamado a ser importante en el futuro -tiene potencial de sobra para llegar a Primera-, por lo que levantó el interés de numerosos equipos del panorama nacional e internacional.

El problema que se encontró el Deportivo es que Noel no tenía contrato profesional, por lo que, a pesar de restarle todavía dos años de contrato, podía romperlo unilateralmente y firmar como agente libre por cualquier club. El conjunto gallego reaccionó rápido y le dio la alternativa la pasada temporada en el primer equipo. Su debut no pudo ser mejor. Salió siete minutos en la primera jornada contra el Celta B y anotó su primer tanto. Todo iba viento en popa, pero la firma del contrato profesional no llegaba y el tiempo pasaba. En marzo todo se torció. Las negociaciones con el Deportivo se rompieron y Noel dejó de contar en la recta final de temporada. En total jugó 914 minutos en Primera RFEF repartidos en 28 partidos y marcó cuatro goles.

El Madrid se lanza a por Noel

El Real Madrid llevaba detrás del jugador un año y aprovechó que el Deportivo y los agentes de Noel no llegaron a un acuerdo para lanzarse a por él. Cuando se rompieron las negociaciones, el Madrid estuvo rápido y cerró un acuerdo con Noel por cuatro temporadas. En Coruña existe un gran malestar por el proceder del Real Madrid, cuando la realidad es que fueron Noel y sus agentes los que no quisieron firmar por el Deportivo y encima el Madrid pagará por un jugador que podría salirle gratis. El conjunto merengue prefirió compensar económicamente al conjunto coruñés con una cantidad fija más otra en variables. Un gesto que muchos equipos que pretendían al jugador no estaban dispuestos a tener por llevarse a la gran perla de Silleda -si, la misma localidad en la que nació Joselu, delantero que también pasó por el Castilla y que ahora termina contrato con el Deportivo Alavés y va a firmar por el Espanyol-.

Tras cerrar el acuerdo con el Depor, este fin de semana se hizo oficial el fichaje de Noel por el Real Madrid. A sus 19 años será una de las piezas clave para Raúl en el Castilla.

¿Cómo juega Noel?

Un delantero con una gran calidad individual, muy rápido y que entiende muy bien el juego. Tiene una capacidad de desmarque buenísima, identifica enseguida los espacios a aprovechar.

Con la pelota puede actuar en varios sitios, puede caer a banda donde te va a generar peligro con su gran uno contra uno y capacidad para asistir. No solo es resolutivo en el área sino que fuera juega para el equipo y beneficia a los demás. Un excelente proyecto de delantero con un potencial enorme que se lleva el Madrid en una operación jugosísima. Si cumple las expectativas y sigue creciendo como apunta, los merengues sacarán un dineral por él y si se termina estancando la pequeña inversión realizada no alterará la tesorería merengue. Un Win Win de manual.