Las pruebas en Sevilla de la FIFA que pueden cambiar el futuro del fútbol

La FIFA estudia a conciencia unos cambios que pueden revolucionar el mundo del fútbol. El máximo organismo del fútbol internacional ha elegido Sevilla como banco de pruebas. El Sánchez Pizjuán es el campo donde la FIFA realizó sus primeras investigaciones para conseguirla reducir el tiempo de decisión en las jugadas del fuera de juego. El estadio sevillano albergó el 'FIFA EPTS Event', unas jornadas en las que se llevan a cabo pruebas diversas tecnologías para implantar a medio plazo en el mundo del fútbol.

Entre las pruebas que han estado realizando cabe destacar la mejora al detectar el fuera de juego gracias a un sistema de cámaras, similar al que se utiliza en el tenis, que permitiría detectar una posición de fuera de juego con una precisión única, de entre 5 y 20 centímetros.

Según informa el propio Sevilla en su web, se busca dar un nuevo paso y la meta es " la aplicación del fuera de juego automático, donde no exista intervención humana ni posibilidad de error", camino que "no es sencillo y requiere muchas pruebas para que todo esté bien calibrado y la tecnología no sea invasiva en los propios jugadores".

La FIFA busca ganar certeza y ahorrar tiempo con una tecnología que pretende implantarse ya en el Mundial de Qatar.