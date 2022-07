Borja Mayoral apura los días para incorporarse a la gira norteamericana del Real Madrid. El delantero madrileño no pudo viajar con el resto de la expedición por problemas con el pasaporte vacunal del coronavirus. De momento, entrena en solitario en Valdebebas con su futuro en el aire.

Borja Mayoral, que firmó una gran segunda mitad de temporada en el Getafe, ha convencido a Ancelotti en los entrenamientos previos a la gira por Estados Unidos. Su calidad, movilidad y olfato de gol son muy del gusto del técnico italiano que cuenta con él como recambio de Karim Benzema.

En el Madrid, valoran las condiciones de Borja, pero le ven más como un segundo punta y consideran que Latasa cumple mucho mejor el rol de ‘9’. Confían en el canterano al que creen que en un futuro colocarán en la Premier por no menos de 30 millones de euros. Además está Mariano que no sale ni con agua caliente y no se descarta el fichaje de un killer a última hora si aparece una buena oportunidad de mercado. Por todo ello la dirección deportiva vería con buenos ojos hacer caja con Mayoral.

El jugador tiene un acuerdo con el Celta en caso de salir del conjunto merengue. Le atrae el nuevo proyecto que encabeza el asesor deportivo externo Luis Campos y sus referencias de Eduardo Coudet, técnico olívico, son excelentes. En Vigo apuestan fuerte por Mayoral. Es la primera opción que manejan para hacer dupla con Iago Aspas. El problema es que el Madrid prefiere que se marche al Getafe, que paga más. Los azulones quedaron encantados con su rendimiento y están dispuestos a abonar 10 millones de euros por su pase. Una cifra a la que no puede llegar el Celta, que ofrece 8,5 millones, por problemas con el límite salarial.

El futuro de Mayoral, que acatará encantado cualquier decisión que tome el club -quedarse como suplente de Benzema o traspasarle-, pasa por tres escenarios: Real Madrid, Celta o Getafe. Veremos en que equipo termina jugando el delantero de Parla.