Ambiente muy tenso el que se respira en el Celta de Vigo. Este domingo saltaba la noticia que daba la CRTVG asegurando que el entrenador olívico, Eduardo ‘el Chacho’ Coudet, sopesa seriamente presentar su dimisión ante la falta de los refuerzos prometidos por la directiva -el club le aseguró que esta temporada le darían mimbres para luchar por Europa-.

Eduardo Coudet está sopesando non comezar a temporada co @RCCelta se esta semana non aparecen as fichaxes prometidas polo club. O técnico arxentino está moi preocupado pola confección do equipo. Máis info esta noite no Telexornal da @TVGalicia e en @aocontraataque e @RgZonamixta — Víctor López (@victorsaians) July 24, 2022

Un Celta que cuenta con tan solo 18 jugadores de la primera plantilla y de ellos solo 14 cuentan para Coudet. Santi Mina y Denis Suárez están apartados y Baeza y Solari tienen el cartel de transferibles. El Celta inicia la temporada el 13 de agosto en Balaídos frente al Espanyol y los fichajes que deben marcar diferencias no terminan de concretarse.

El equipo presidido por Carlos Mouriño dio este verano un golpe de efecto en su dirección deportiva. No renovó a Felipe Miñambres -se marchó al Levante- y confió la gran revolución que requería el plantel a Luis Campos -considerado uno de los mejores buscadores de talento del mundo- como asesor externo.

Los problemas extradeportivos -el caso de acoso sexual de Santi Mina y el enfrentamiento directo del presidente Mouriño con Denis Suárez- enturbiaron el ambiente. Tampoco ayudó el hecho que el PSG lanzara sus redes a por Campos, quien hoy por hoy parece más preocupado por la confección de plantilla del conjunto parisino y da la sensación de tener olvidado al equipo de Vigo- y la gota que está colmando la paciencia del Chacho Coudet es la desastrosa planificación deportiva.

Al Khelaïfi, presidente del PSG, ya avisó en junio de sus intenciones sobre compartir a Luis Campos con el Celta

El Celta ha fichado hasta la fecha a 4 futbolistas: Unai Nuñez -central que llega cedido del Athletic-, Óscar Rodríguez -cedido por el Sevilla- y dos jóvenes promesas que tienen el sello de Luis Campos, pero que no convencen a Coudet -el sueco Williot Swedberg, por el que se pagaron cerca de 5 millones de euros- y Luca de la Torre -el norteamericano que llegó por 2 millones del Heracles holandés.

Relacionado Iago Aspas amplía su contrato con el Celta hasta 2025

En el apartado de salidas se ha vendido a Brais por 15 millones de euros a la Real Sociedad, a Araujo por 3 millones al América de México y se ha sacado 1 millón de euros por la cesión de Orbelín Pineda al AEK de Atenas. 19 millones de euros de los que se han gastado solo 7. Tampoco siguen este año en el plantel Murillo, Dituro, Nolito, Thiago Galhardo ni Fontán. El Celta, que cedió a Rubén Blanco al Olympique de Marsella, tiene como único portero a día de hoy a un Iván Villar que el año pasado fue una rémora en el Leganés con su lamentable rendimiento. No cuenta ni para el club ni para Coudet y se le busca una cesión. No hay más porteros. Parecía cerrado el fichaje de Neto pero finalmente no se pudo hacer.

Tras la gira por México y Estados Unidos, Coudet esperaba tener a Neto y otras dos piezas clave en su proyecto. En la Ciudad Deportiva Afouteza de Mos no están Carles Pérez, no se termina de cerrar el acuerdo con la Roma, ni Borja Mayoral, el delantero elegido, que está muy cerca del Getafe. Todo parece torcerse a última hora y a Coudet se le termina la paciencia.

Luis Campos puede proponer nombres espectaculares, el Chacho implicarse llamando a jugadores para explicarles que cuenta con ellos y a animarles a que vayan a Vigo, pero si Antonio Chaves, director general, estira demasiado la cuerda poniéndose exquisito en el tramo final de las negociaciones y las echa abajo, poco se puede hacer. En Vigo la afición está nerviosa y preocupada.

Renovación de Iago Aspas

El Celta ha hecho oficial este lunes, Día de Galicia -cuando más run run existe en torno al equipo- la renovación de Iago Aspas hasta 2025.

El Príncipe de la Bateas, el mejor canterano en la historia del Celta, salvador del equipo en innumerables ocasiones al que, de momento, Carlos Mouriño no ha sido capaz de rodear como se merece para poder luchar por el título que tanto ansía la afición -parece que el presidente no tanto- en sus nueve temporadas en Primera División. A la décima, por como transcurre la planificación, parece que no irá la vencida. En las puertas del centenario del club. Una pena y un error histórico -¿cuánto tardará en tener a un canterano como Aspas el Celta- que no merece el enorme talento de Iago.