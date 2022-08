El Real Madrid sigue con su pleno de victorias en este inicio de temporada después de vencer al Celta de Vigo en el Abanca Balaídos (1-4), gracias al recital de un Luka Modric que marcó un gol y dio una asistencia, en una noche en la que los de Carlo Ancelotti no echaron de menos al brasileño Casemiro, que ha hecho las maletas hacia Mánchester para jugar en el United.

La vida sigue igual para el equipo merengue, que suma por victorias todos sus partidos oficiales en este curso tras haber ganado la Supercopa de Europa frente al Eintracht (2-0) y haber resuelto con victoria su debut liguero el pasado domingo en Almería (1-2). En Liga ya son dos de dos para los madridistas, que asaltaron Balaídos con la autoridad propia del vigente campeón, con más goles que méritos, pero con el revólver bien engrasado.

Fue la primera gran noche de Aurélien Tchouaméni, llamado a ser el sustituto de Casemiro, y también lo fue de Modric, que estuvo en todos los fregaos. El croata fue decisivo para desnivelar el encuentro y para aumentar la ventaja en el segundo tiempo de un partido de manual que comenzó de la mejor manera para los madridistas.

Habían transcurrido poco más de minutos cuando una mano de Tapia, que tuvo que ser revisada por el VAR, se convirtió en penalti para el Real Madrid. Benzema no falló desde los 11 metros y metió presión a un Celta que estuvo obligado a la reacción en el tramo posterior. Los pupilos del Chacho Coudet ganaron en confianza en base a la posesión. Y la misma suerte con la mano de Tapia tuvo el Celta con una de Militao, que se enjuició sin necesidad del vídeo por el gesto de su cara. El árbitro Gil Manzano señaló penalti y el capitán celeste, Iago Aspas, no desperdició la oportunidad pese a la intuición de Courtois, que no estuvo lejos de detener el lanzamiento.

Ancelotti tomó cartas en el asunto y se levantó del asiento para pedir más protagonismo de Camavinga, que fue creciendo con el paso de los minutos. El francés se adueñó del inicio en la construcción y dio más aire a un Modric que fue el encargado de lograr el 1-2 al borde del descanso. Fue en una acción de maestro, otra de las genialidades típicas del croata, con un disparo con rosca desde fuera del área que nadie se esperaba.

El talento del Balón de Oro rebajó las ilusiones olívicas, las cuales se esfumaron en la segunda parte, en un abrir y cerrar de ojos por culpa de Vinicius. El brasileño culminó un pase excepcional de Modric con un mano a mano que hubiera firmado el mismísimo Ronaldo Nazario. Un gol que no hubiera marcado en su primera temporada y que —ahora— es parte de su identidad.

Diez minutos después, a media hora para el final, Fede Valverde zanjó el envite con el 1-4. En esta ocasión el gol llegó con un disparo cruzado, un balón que llevaba el nombre de Benzema, pero el uruguayo apareció como una exhalación desde atrás y fusiló al palo largo. Un tanto que cerró el choque pese al empeño vigués, más con el corazón que con la cabeza.

Modric dejó su sitio a Ceballos y se fue ovacionado de Balaídos, rara avis en el fútbol español, y Eden Hazard y Marco Asensio —primeros minutos oficiales de la temporada para el balear, que sigue con su futuro en el aire— también tuvieron su ratito de gloria. El belga, incluso, desaprovechó un penalti que le cedió Benzema. Eso fue lo más destacable en la recta final de un partido que estaba más que decidido porque Modric sacó a pasear su varita mágica. Goleada y liderato provisional para los blancos, a la espera de lo que ocurra este domingo en los partidos Atlético de Madrid-Villarreal y Athletic de Bilbao-Valencia.



Ficha técnica

Celta de Vigo, 1: Marchesín; Hugo Mallo, Aidoo, Núñez, Galán; Beltrán, Tapia (De la Torre, m.87), Óscar (Gabri Veiga, m.78), Cervi; Iago Aspas y Paciencia (Carles Pérez, m.69)

Real Madrid, 4: Courtois; Carvajal (Rudiger, m.69), Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Modric (Ceballos, m.77), Camavinga (Asensio, m.82); Valverde, Benzema y Vinicius (Hazard, m.83)

Goles: 0-1, m.14: Benzema, de penalti; 1-1, m.23: Iago Aspas, de penalti; 1-2, m.41: Modric; 1-3, m.56: Vinicius; 1-4, m.66: Valverde

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a Tapia (m.13) y Hugo Mallo (m.85), del Celta; y a Carvajal (m.65) y Alaba (m.68), del Real Madrid

Incidencias: Partido de la segunda jornada de LaLiga Santander 2022/23 disputado en el estadio de Abanca Balaídos (Vigo) ante 15.681 espectadores