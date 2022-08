Real Sociedad y Barcelona ofrecieron un partidazo para cerrar la jornada dominical de la segunda jornada de LaLiga. Los dos equipos salieron con todo al terreno de juego y demostraron tener mucho fútbol que ofrecer para deleite de los aficionados. A los 45 segundos adelantó Robert Lewandowski a los suyos con un gran gol al que supo responder Isak en el minuto 5. A partir de ahí todo fue una disputa de poder a poder hasta la entrada decisiva de Ansu Fati en la segunda parte. El canterano está de vuelta para alegría del Barça... y de la selección. Los azulgranas cerraron con un 1-4 el partido en una gran media hora final.

Robert Lewandowski fue el gran protagonista del encuentro. Era el día de su cumpleaños y se regaló nada menos que un doblete y el estrenarse como el futuro gran goleador del Barcelona. El polaco cumplía hoy 34 años pero demostró estar como un chaval de 24. El delantero mandó a la red la primera pelota que tocó tras una gran jugada de Balde por la izquierda. Además, fue una pesadilla para Le Normand y Zubeldia: no dejó de moverse dentro y fuera del área fijando y atrayendo a los centrales.

La Real respondió muy rápido al zarpazo del Barça. Una grave pérdida de De Jong en el centro del campo propició un contragolpe que Isak no perdonó. Con ayuda desgraciada de Eric, el sueco batió de vaselina a Ter Stegen. Anoeta volvía a apretar.

A partir del empate, el partido se convirtió en un ida y vuelta permanente. Los vascos contaron con un gran David Silva, que tampoco parece acusar la edad, y que manejó a la perfección el tempo de los ataques blanquiazules. Desgraciadamente para la Real Sociedad, Ter Stegen estuvo hoy muy inspirado y evitó varios goles de Merino y del propio Silva cuando el partido iba 1-1.

La segunda parte empezó con intensidad, y la polémica llegó a la hora de juego con el gol anulado a la Real Sociedad por fuera de juego de Le Normand. Brais botó una falta con mucho efecto que acabó en la red pero la presencia del francés molestó a Ter Stegen, que apenas se movió. Fuera de juego claro a pesar de las protestas locales.

Ansu Fati, decisivo

No le gustaba a Xavi el rumbo del encuentro y decidió arriesgar. Hoy la apuesta le salió ganadora. Entraron Raphinha y Ansu completando un ataque de cuatro arriba. Este último no tardó en aparecer con un gran taconazo en uno de sus primeros balones para que Dembélé cruzara la pelota con la izquierda e hiciera el 1-2. El tercer gol llegó tres minutos después. Otra vez Ansu Fati fue protagonista con una pared algo trabucada con Lewandowski. El polaco no perdonó en el mano a mano y convirtió el segundo de su cuenta particular. Tres minutos y partido resuelto.

Le faltaba la guinda del pastel a Ansu Fati y no tardó en llegar. En el 79 anotó su primer gol de la temporada y demostró que está para ser titular. Su conexión con Lewandowski en la noche de hoy es un aviso para navegantes: si están los dos enchufados pueden causar grandes estragos en las defensas del campeonato. 1-4 para el Barça de Xavi, que empieza a carburar y demuestra que es un firme candidato al título.