Lío en el Cívitas Metropolitano al final del partido entre el Atlético de Madrid y el Villarreal (0-2), de la segunda jornada de LaLiga Santander. Un encuentro que, en lo estrictamente deportivo, acabó con el gol de Gerard Moreno en el minuto 98. En la celebración, el delantero catalán se acercó a la cámara que está a pie de campo, coincidiendo con la grada ultra del Atlético de Madrid.

Gerard realizó un gesto característico suyo cuando marca los goles, sacando la lengua, aunque la afición rojiblanca no lo consideró así y entendió que se estaba burlando de ellos, por lo que pasó a insultar y arrojar objetos contra el futbolista. El meta esloveno Jan Oblak, capitán del Atlético de Madrid, se acercó a Gerard Moreno para recriminarle su celebración y en ese instante varios jugadores de los dos equipos se acercaron al lugar, mientras se veía de fondo a los ultras arrojando botellas con la intención de golpear a los jugadores.

A la conclusión del partido y a pie de campo, mientras recibía una sonora pitada, Gerard Moreno quiso dejar claro su gesto de sacar la lengua: "siempre hago esa celebración para mis hijas y nunca quiero faltar al respeto". "Se lo han tomado mal. Quien me conoce sabe que no falto al respeto. Siempre hago la celebración mirando a la cámara para mis hijas. Si se han molestado, pido perdón. No he hecho nada para ellos (los aficionados del Atlético). Si lo quieren tomar así no puedo hacer nada. Estoy muy contento porque hemos ganado y he podido participar", explicaba el delantero a los micrófonos de Dazn.

La cosa no acabó ahí. Con el partido ya finalizado, los jugadores suplentes minutos estaban realizando unos ejercicios físicos de activación en esa zona del campo cuando Mario Hermoso se rebeló ante unos insultos de la afición a Antoine Griezmann.

El central rojiblanco se enfrentó a los seguidores más radicales del Frente Atleti, que le recordaron su pasado madridista. El futbolista, fuera de sí, quiso subir a la grada a encararse con los ultras, lo que caldeó aún más el ambiente.

Mario Hermoso siempre en mi equipo pic.twitter.com/FHcMwzw8wv — BNZ (@benzorcde) August 21, 2022

Una vez calmado en un primer momento el enfrentamiento, con Hermoso sobre el campo y los aficionados en la grada durante la discusión, el defensa volvió a girarse y dirigirse hacia la grada, con el intento de Geoffrey Kondogbia de contenerlo, antes de la intermediación de José María Giménez y reincorporarse finalmente a los ejercicios de los suplentes del partido sobre el césped.