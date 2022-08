Renan Lodi está muy cerca de marcharse a la Premier League para jugar en las filas del Nottingham Forest, que está siendo uno de los grandes animadores del mercado de fichajes este verano con un gasto cercano a los 200 millones de euros en 16 incorporaciones. A falta de confirmación oficial, el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el club inglés, que el pasado mes de mayo logró el ascenso a la Premiership 23 años después, para la cesión del lateral brasileño por una temporada, hasta el 30 de junio de 2023.

El Nottingham pagará cinco millones de euros por la cesión de Lodi, con una opción de compra por valor de 30 millones a final de curso.

El jugador, de 24 años y que llegó a la entidad colchonera en verano de 2019, ha participado este sábado en el entrenamiento a las órdenes de Diego Pablo Simeone en el Cerro del Espino, de cara al choque liguero del próximo lunes contra el Valencia en Mestalla (22:00 horas), pero podría haber sido su última sesión como jugador rojiblanco en esta temporada, pues las negociaciones entre los dos clubes están prácticamente cerradas y la operación está ahora sólo pendiente del entendimiento entre el jugador y el Nottingham Forest.

Durante todo este verano, el Atlético pedía al menos 40 millones de euros por el traspaso del jugador, aunque parece que finalmente va a dar su brazo a torcer, teniendo en cuenta que Simeone no iba a poder asegurarle los minutos que Lodi deseaba tener con el fin de poder ser convocado por Brasil para el Mundial de Qatar. En este sentido, cabe destacar que en los dos últimos partidos ante el Getafe y el Villarreal, el Cholo ha apostado por Saúl Ñíguez y Yannick Carrasco para el lateral izquierdo, respectivamente, quedándose Renan Lodi como la tercera opción.

En las últimas semanas, clubes como el Manchester City, Tottenhan, Newcastle, Juventus, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Niza habían mostrado su interés por Lodi, aunque parece que es finalmente el Nottingham Forest el que se va a acabar llevando el gato al agua.

De esta forma, la salida del brasileño podría quedar finiquitada este mismo fin de semana, con lo que ya no formaría parte de la convocatoria de Simeone para el choque del lunes en Mestalla.

Mientras tanto, la dirección deportiva del Atlético de Madrid trabaja en encontrar un sustituto de Renan Lodi para el lateral izquierdo y el candidato número uno es Sergio Reguilón, que no cuenta para el técnico italiano Antonio Conte en el Tottenham. El club rojiblanco ha hacer llegar a los Spurs una petición para la cesión del futbolista madrileño, ex del Real Madrid y del Sevilla, aunque hasta que no se formalice la cesión de Lodi al Nottingham Forest no se aceleraría la operación para tratar de incorporar a Reguilón.