El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, está convencido de que el defensa Jules Koundé "podrá jugar" este domingo ante el Valladolid en el Camp Nou, en la tercera jornada de LaLiga Santander, en el último duelo previo al cierre de mercado de fichajes al que intentarán acudir "con la intención" de reforzarse en el lateral derecho.

"Estamos convencidos de que Koundé estará inscrito y podrá jugar para ayudarnos a ganar el partido. Nunca vamos a adulterar la competición y menos en la situación que estamos. Ha sido muy complicado inscribir a jugadores y lo está siendo ahora", ha explicado Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro frente a los pucelanos en el Camp Nou.

En este sentido, el técnico catalán ha dicho que la inscripción de Koundé depende de las negociaciones con LaLiga, "un tema de cuadrar números en el fair-play". Aun así, el Barça no da por cerrada la plantilla a cinco días del cierre del mercado de fichajes.

"Hay diferentes escenarios. Tengo ganas de que acabe el mercado para saber qué plantilla nos queda. La pena para los entrenadores es que estamos en plena competición", admite Xavi, quien reconoció que "la intención del club es reforzarse en el lateral derecho".

Una posición en la que Sergiño Dest no entra en los planes del de Terrassa. "En la derecha no tenemos un jugador con demarcación natural, excepto Dest, que ya sabe la situación del club y mi postura. Nos tenemos que adaptar, de momento juega Sergi Roberto, Araujo o Kounde", añadió.

En el otro carril, Xavi destacó la irrupción de Alejandro Balde. "El otro día estuvo a un nivel muy alto. Es un futbolista para tener muy en cuenta de presente y futuro para el club. Está jugando con mucha personalidad y no es fácil para la edad que tiene", dijo sobre la proyección del joven de 18 años.

"¿Bernardo Silva? Lo veo difícil"

Preguntado sobre la posible salida de Aubameyang o Memphis Depay, el técnico "no descarta ninguna situación", por lo que pueden pasar "muchísimas cosas". No obstante, el fichaje de Bernardo Silva parece alejarse. "Nunca se pierde la esperanza. Va a ser complicado porque estamos a pocos días. Tiene que haber salidas de nuestra parte, honestamente lo veo difícil", dijo.

En el caso de Pablo Torre, Xavi ve con buenos ojos que se quede. "Es difícil tener minutos, pero creo que puede tenerlos a lo largo de la temporada. Se hablaba de su salida al Racing, pero aquí puede aprender más. Se lo tiene que tomar como un año de educación futbolística y adaptación", expresó sobre el centrocampista, quien podría jugar con el filial porque "tiene la edad perfecta para hacerlo sin problemas".

Finalmente, el entrenador alabó a Pacheta, su homólogo en el Valladolid, su rival para el partido del domingo en el Camp Nou. "Me ha sorprendido como entrenador. Es valiente, ofensivo y no tiene complejos. Es una persona noble y muy metódica. Nos planteará un partido difícil, como ante el Sevilla. Esperamos que no sea similar al de Rayo y que nos cueste hacer gol", apuntó.

Sobre el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, junto al Bayern de Múnich e Inter de Milán, lo calificó del grupo "más difícil en los últimos 20 años", por lo que tienen un reto "muy importante". "Hay una ilusión muy grande y el objetivo es ganar todas las competiciones que jugamos", concluyó.