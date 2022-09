El detalle de un Aurélien Tchouaméni de récord que enamora al madridismo

Aurélien Tchouaméni ha caído de pie en el Real Madrid. El centrocampista galo fue la gran apuesta de la dirección deportiva este verano. Se adelantaron a otros grandes de Europa como PSG y Liverpool y pagaron 80 millones de euros más 20 en variables al Mónaco.

La repentina salida de Casemiro al United centro los focos en un Tchouaméni que está tirando la puerta abajo en este inicio de temporada. Su presencia en la sala de máquinas es vital para el esquema de Ancelotti. Músculo y físico a raudales, pero calidad para meter pases interiores que destrozan líneas de pase e incluso descolgarse en ataque con su tremenda llegada. Dos cualidades que no tenía el bueno de Casemiro. Empezó tímido ante el Almería, pero frente al Celta, Espanyol y Betis destapó el tarro de las esencias.

En el último encuentro, ante el conjunto verdiblanco, Tchouaméni se llevó el MVP del partido y además firmó unos números impresionantes que no se veían en el Santiago Bernabéu desde 2014. El galo se impuso en 16 de los 19 duelos que disputó, lo que supone un 84,2% en ese apartado. Ese dato le permite convertirse en el segundo jugador que más duelos gana en un partido con la camiseta del Real Madrid desde la temporada 2005/2006. Solo le supera Sergio Ramos en un duelo contra el Valencia en 2014 (ganó 18 de 20 duelos, un 90%).

El detalle que enamora al madridismo

Tchouaméni no solo destaca por sus brutales condiciones futbolísticas, su carácter es otro elemento que tiene enamorados tanto a técnicos como a la afición. Es un jugador que como bien dijo Gustavo Poyet a esRadio, el técnico uruguayo fue el que le dio la alternativa en el fútbol profesional con el Girondins de Burdeos con tan solo 18 años, es una esponja. Sabe escuchar, capta muy rápido los conceptos y no deja de querer aprender y superarse así mismo cada día. En sus vacaciones, antes de incorporarse a la pretemporada con el Real Madrid, Tchouaméni trabajó de lo lindo su físico en Estados Unidos. Un detalle que no puede pasar por alto y que deja bien a las claras lo centrado que está este auténtico búfalo francés lleno de clase.

El último detalle que no ha pasado desapercibido para el madridismo vino desde su cuenta de Instagram. Tchouaméni colgó un video en su cuenta entrenando en su gimnasio personal y sorprendió a todos con la decoración, pues hay una foto a gran tamaño de uno de los partidos más icónicos de la historia del Madrid: la final de la Copa de Europa de 1960 que el Madrid de Di Stéfano, Gento, Puskas y compañía ganó al Eintracht de Frankfurt por 7-3 en Hampden Park.

La icónica imagen que subió Tchouaméni

En la imagen de celebración, ya con la Copa de Europa aparecen sonrientes Gento, Di Stéfano, Puskas y Santamaría entre otros futbolistas de aquel legendario equipo. A sus 22 años, con el tremendo potencial que atesora y con su espectacular personalidad, Aurélien Tchouaméni lo tiene todo para convertirse en una leyenda del Real Madrid.