Aguas turbias bajan por Getafe en este inicio de temporada. Tras un verano donde Ángel Torres y su equipo tiraron la casa por la ventana para formar un plantillón espectacular, los resultados y la imagen del equipo en este arranque liguero, culminado con el desastre de Mestalla (derrota por 5-1), han cambiado de raíz la ilusión por la preocupación.

Según ha podido saber Libertad Digital, en el seno del conjunto azulón hay mucha intranquilidad con Sánchez Flores y la dirección deportiva peina el mercado de entrenadores buscando un sustituto. Gusta y mucho Paco López, ex del Levante.

El Getafe, con once incorporaciones de calidad, es uno de los equipos que mejor se han reforzado en el mercado estival, pero el inicio de temporada, nefasto, recuerda al que firmó la temporada pasada el equipo que preside Ángel Torres y que mandó al paro a Míchel.

Hay que recordar que el equipo del sur de Madrid se ha traído jugadores de la talla de los centrales Domingos Duarte y Alderete, dos laterales izquierdos veteranos como Fabrizio Angileri y Jordan Amavi, los centrocampistas Jaime Seoane y Luis Milla o los delanteros Portu, Munir, Latasa y Borja Mayoral.

En los tres primeros partidos de la temporada, Quique apostó por un esquema de tres centrales que no casa nada con el plantel que tiene. Tras las numerosas críticas recibidas, ante el Valencia decidió salir de inicio con defensa de cuatro. El cambio resultó catastrófico. A los 15 minutos del partido de Mestalla el Getafe ya perdía por 3-0. Una imagen lamentable (de equipo poco trabajado), en la que cada jugador hacía la guerra por su cuenta y en la que la intensidad brillaba por su ausencia. Carencias tácticas y de actitud muy preocupantes. La sombra de una cama king size hecha a medida por su plantilla a Flores sobrevuela en el ambiente.

Jaime Mata, uno de los pesos pesados del vestuario azulón, reflejaba tras el partido la realidad de su equipo: "falta de intensidad y actitud".

"Nos ha faltado todo, sin desmerecer al Valencia, que ha estado muy bien. En quince minutos hemos tirado el trabajo de toda la semana. Debemos borrar lo sucedido para recapacitar y reflexionar. Hay que cambiar el chip, cambiar de actitud y volver a empezar", confesó.

Los números en este inicio liguero asustan: en los cuatro partidos disputados suman tres derrotas por goleada (Atlético de Madrid, Girona y Valencia), un empate (Villarreal) con dos goles a favor y once en contra.

Es cierto que Flores no ha podido contar con los lesionados Luis Milla, Alderete y los Latasa, Munir o Amavi están recién llegados, pero no es una cuestión de nombres. Mimbres tiene de sobra el bueno de Quique, el problema es colectivo. El Getafe no funciona. Arriba genera muy poco y atrás es una banda. En las oficinas del Coliseum andan preocupados y si el conjunto azulón no es capaz de mejorar sus prestaciones frente a la Real Sociedad el próximo fin de semana, la etapa de Quique en el Getafe habrá terminado.