Francisco, entrenador del Elche, indignado con el arbitraje del Camp Nou

El entrenador del Elche, Francisco Javier Rodríguez ‘Francisco’, consideró que "hubo una segunda tarjeta amarilla muy clara a Kessié" después de perder por 3-0 ante el Barcelona en la sexta jornada de Liga jugando el equipo ilicitano con un futbolista menos desde el minuto 14 por la expulsión de Gonzalo Verdú.

"Puede que nuestra expulsión lo sea. Pero ha habido una acción de segunda amarilla o roja a Kessié por un manotazo y eso me ha hecho perder los papeles con el linier porque consideraba que estábamos siendo perjudicados", añadió sobre este asunto Francisco, que fue expulsado por este motivo.

De todas maneras, no tuvo ningún problema en pedir disculpas: "Es culpa mía por dirigirme a él porque no debo hacerlo. Y no tengo ningún problema en pedirle perdón".

Respecto a la situación del Elche, que suma 1 punto de 18 posibles, quiso ver la parte positiva: "Yo soy optimista. Noto la confianza de todo el mundo. No me preocupa en absoluto mi futuro. Mientras mis jugadores sigan creyendo en nosotros, no vamos a bajar los brazos"