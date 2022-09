El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dice que no le puede "reprochar nada" a su equipo tras perder (1-2) el derbi del Cívitas Metropolitano ante el Real Madrid, un equipo que "defiende bien en bloque bajo" y que le recuerda al Atleti de Diego Costa, que jugaba al "contragolpe" y "algunos" les "criticaban".

"Lo que veíamos en el partido no encajaba con lo que pasaba, pero ver a un equipo que defiende bajo y ataca así, me gusta. Me hace recordar al equipo que teníamos con Costa y algunos nos criticaban. Cuando hay contundencia, el fútbol es maravilloso", aseguraba el argentino sobre el Real Madrid en la rueda de prensa posterior al derbi en el Metropolitano.

Simeone elogió el "juego directo muy bueno" de los blancos, con "una transición muy rápida" y una "contundencia extraordinaria". "Me gusta, porque se ve un equipo que juega defensivamente ordenado y juega bien, y que contraataca y aprovecha sus situaciones, como lo hace el Real Madrid, es un gran trabajo de Ancelotti. Junta a futbolistas que juegan bien a la pelota, defienden bien, contragolpean con una velocidad importante...", enumeró las virtudes que, según el argentino, tiene el conjunto madridista.

A pesar de esto, también destacó que su plantilla "no perdiera la cara al partido pese al golpe del 0-2". "No le puedo reprochar nada a los futbolistas, más allá de siempre errores que puede haber dentro del juego, porque lo dieron todo", aplaudió. "Siempre buscamos no irnos del partido pese al 0-2. En el segundo tiempo mejoramos la intensidad, sobre todo con Cunha, Morata y Correa, le dieron vida y agresividad al equipo. Si contra el Real Madrid no tienes intensidad, es muy difícil recuperarla", lamentó.

Sobre Antoine Griezmann y su primera titularidad en Liga, apuntó que dio "un gran trabajo" al equipo. "Primero como segunda punta y asociándose, luego volcándose a la izquierda. Hizo un partido importante, como otros. Me quedo con sensación de no haberle perdido la cara al partido nunca, pese al 0-2", celebró a pesar de la derrota.

"Felipe hizo un buen partido, a veces resolvió bien los duelos que tuvo con Vinicius, otras no, pero es normal. Esperemos que Giménez y Savic puedan estar de seguido con el equipo, el año pasado lo sufrimos casi toda la temporada", deseó sobre la salud de dos de sus centrales, antes insistir en que "hay que seguir trabajando mirando el día a día", porque "es lo único que importa".