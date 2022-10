El entrenador del Real Madrid ha destacado el gran partido que ha hecho su equipo tras la victoria en el primer clásico de la temporada frente al Barcelona. "Había que hacer un partido completo y lo hemos hecho.Hemos sido mejores en la primera parte, más contundentes y efectivos. Hemos manejado la salida desde atrás, con confianza. Defensivamente lo hemos hecho bien, con el compromiso de todos. La primera parte ha sido la llave del partido", señaló el técnico italiano en la rueda de prensa posterior a la victoria (3-1) sobre el Barça.

El entrenador del equipo blanco reconoció que su equipo estuvo cómodo en la primera parte con el bloque bajo y a la contra. "Después, poco a poco, hemos manejado mejor el balón. Poniendo otros jugadores hemos logrado mucho después", explicó.

A pesar de la superioridad y la importancia que podría suponer el triunfo en lo anímico, Ancelotti apuntó que "son tres puntos" y "nada más", aunque se los quitan "a un equipo fuerte con muchos recursos". "La temporada es muy larga, estamos contentos, pero nada más", añadió.

Además, ha remarcado a Militao, defensa del conjunto blanco, que aunque no tenían un plan concreto contra Lewandowski, sí que ha reconocido que debía meterle presión al delantero polaco para que no estuviera cómodo durante el encuentro. También ha alabado el partido de Kroos y Tchouaméni, porque han controlado bien el partido entre líneas de los jugadores blaugranas.

"En el banquillo tenemos jugadores que merecen estar en el once titular" ha señalado el técnico italiano. Ha admitido que ha pensado en el partido de la temporada pasada para preparar el de hoy, destacando que "inventé algo... y en este partido he intentado no inventar y meter a los jugadores en su sitio", ya que no quería repetir lo que ocurrió en el último partido jugado en el Santiago Bernabéu.

Aunque ha felicitado el trabajo de todo su equipo, ha querido hacer mención especial, además de a Militao, Kroos y Tchouaméni, el trabajo de Modric durante el partido, ya que a sus 37 años, ha dado un recital en el medio campo del Real Madrid, tanto en ataque como en acciones defensivas.

Para la gala del balón de oro, que se celebra mañana lunes, el técnico italiano ha expresado su deseo de que Benzema se lleve el galardón. Además ha reconocido que ha visto mejor al francés y ha sido importante en la victoria de hoy tras llevar más de un mes sin marcar gol.

Además, el técnico madridista valoró el "buen partido" del árbitro, cuestionado por una acción polémica en un posible penalti sobre Lewandowski que reclamó el conjunto culé, y que provocó incluso que el presidente del Barça, Joan Laporta, fuera al vestuario del colegiado tras el encuentro.

Finalmente, se le ha preguntado sobre si el Real Madrid no fuerza para golear a su rival en los clásicos, Ancelotti recalcó que "una goleada es otro fútbol". "Nos importa ganar los partidos. Una goleada es otro mundo", insistió el técnico italiano.

"La afición ha estado siempre con nosotros, pero lo que pasó la temporada pasada nos ha acercado mucho. Hoy ha sido como una tarde de Champions, el equipo ha cumplido", concluyó.