Javier Tebas sigue en su batalla personal contra el Gobierno por la polémica Ley del Deporte que ha provocado un conflicto entre el Gobierno, el Consejo Superior de Deportes y varios clubes de la Liga Profesional de Fútbol.

Tras amenazar esta semana con detener la competición si no se incluían varias enmiendas a la nueva ley, la Liga ha decidido eliminar la bandera de Ucrania, presente desde febrero, cuando Rusia invadió a su país vecino, para poner junto al marcador de las retransmisiones televisivas el siguiente lema: "Ley del Deporte para todos". En los últimos ocho meses, han aparecido diversos mensajes en relación con la guerra en Ucrania: "No a la guerra", "no a la invasión" o simplemente la bandera ucraniana en señal de apoyo. Estos mensajes solo desaparecieron en una ocasión, para poner un mensaje que rezaba "no al racismo", tras algunos cánticos racistas que se habían producido la jornada anterior.

. @LaLiga cambia la bandera de Ucrania por el lema "Ley del Deporte para todos". Lo de amagar con la huelga va muy en serio. pic.twitter.com/1PKMEH783y — 𝑱𝒖𝒂𝒏𝒋𝒐 𝑹𝒂𝒎𝒐𝒔 (@juanjo_ramos) October 21, 2022

El presidente de la Liga, Javier Tebas, lleva semanas presionando para que esta ley no sea aprobada en el Congreso de los Diputados. Entre otras cosas, la mayoría de los clubes de la Liga buscan protegerse de la creación de la Superliga. Finalmente, en la Ley del Deporte se retiró la enmienda con la que se pretendía prohibir su creación. Una prohibición que si algún equipo incumplía, como el Real Madrid o el Barcelona, acarrearía su expulsión de LaLiga.

La amenaza de huelga

Javier Tebas ya comentó hace unos días a través de sus redes sociales que esta nueva Ley del Deporte lo único que haría sería beneficiar a los dos grandes de siempre, es decir, Real Madrid y Barça. El dirigente aragonés sigue amenazando con la posibilidad de suspender la competición el fin de semana que viene, sabiendo que al tratarse de una temporada atípica, con el Mundial de Qatar por medio, detener la Liga supondría terminar la temporada de fútbol 2022-23 como mínimo a finales de junio.

Por eso, en los 10 partidos de Primera División y en los 11 que se disputan en Segunda, todos los telespectadores podrán leer un mensaje que no apoyan los 42 equipos del fútbol profesional. Real Madrid, Barcelona y Athletic Club no están del lado de Tebas en esta "guerra".