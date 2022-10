La polémica expulsión de Baena por homenajear a Llaneza que indigna al mundo del fútbol

El centrocampista del Villarreal Álex Baena fue expulsado este domingo ante el Almería en el minuto 56 tras levantarse la camiseta para mostrar una leyenda en recuerdo del vicepresidente José Manuel Llaneza, fallecido esta semana, en el momento que celebraba el gol del empate y que suponía su segunda tarjeta amarilla en el partido.

Baena marcó en el minuto 55 pero en su celebración se levantó la camiseta para mostrar otra en la que figuraba la leyenda "Gracias por todo, Llaneza", por lo que el árbitro le mostró la tarjeta amarilla al entender que había levantado la camiseta por encima de la cabeza, lo que según el reglamento es motivo de amonestación.

Los jugadores del Villarreal protestaron la decisión De Burgos Bengoechea al considerar que era una emotiva dedicatoria tras una semana muy complicada en el club castellonense, pero el árbitro justificó su decisión en el que debía aplicar el reglamento y debía expulsar al jugador tras haber sido ya amonestado anteriormente en la primera parte.

Finalmente, un gol de Nicolas Jackson en el último suspiro del partido entre el Villarreal y el Almería en el Ciutat de València dio la victoria (2-1) a los locales al Villarreal y sus jugadores lo celebraron efusivamente tras la dolorosa semana en la que perdió la vida su vicepresidente.

rajada histórica de parejo después de la expulsión de baena

ojalá todos los clubs empiecen a denunciar el pésimo nivel de los árbitros en este país pic.twitter.com/EQr2mQ4gmt — charlie (@caarlitossprezz) October 23, 2022

Tras el encuentro, Parejo cargó contra el colegiado. No se puede tener tan poca empatía y no interpretar mínimamente el reglamento. Desgraciadamente, el nivel del arbitraje en nuestro país no solo es nefasto en lo deportivo, parece que en lo humano también deja mucho que desear.