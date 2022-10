Javier Tebas dio la cara en una rueda de prensa tras la reunión mantenida por los clubes de La Liga tras toda la controversia generada por la Ley del Deporte, tras aprobar la Comisión de Cultura y Deporte que tuvo lugar el martes en el Congreso dos de las tres enmiendas que la patronal de los clubes consideraba sustanciales. La única que no se aprobó es la que protegía a La Liga contra la Superliga. Tebas señala directamente a Florentino Pérez como el responsable de que tanto Gobierno como oposición, dieran marcha atrás en sus intenciones iniciales.

Superliga: "La influencia del presidente del Madrid es muy importante en el ámbito del deporte y otros ámbitos en este país. Lo que impide esta frase que se ha añadido en la ley es hacer lo que se ha hecho en Italia, que es que aquellos jugadores que jueguen en otras competiciones no jueguen la Serie A. Eso nos impide hacerlo, pero tenemos otros mecanismos y vamos a seguir haciéndolo".

Valoración de la Ley del Deporte: "Estamos incómodamente satisfechos porque la tercera enmienda que había que resolver se ha quedado. Me sorprende porque se sabe que beneficia la sentencia de la Superliga, porque el gobierno y la oposición se han manifestado en contra. A pesar de este varapalo, hay que dejar claro que tenemos muchos mecanismos para luchar contra la Superliga, estatutarios, incluso legales, que nos permitirá seguir planteando esta batalla junto a la UEFA y otras ligas de Europa".

Reunión: "Han estado presentes Real Madrid, Barcelona y Athletic y ha habido algún debate con ellos al respecto a aspectos generales de LaLiga, CVC... ellos decían que teníamos que decir que habíamos perdido, cuando no es verdad. Como no participan en LaLiga y no preguntan cosas...".