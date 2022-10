El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha asegurado este viernes en la Audiencia de la capital catalana, que juzga el fichaje presuntamente fraudulento del futbolista Neymar da Silva por el club azulgrana, que él solo se limitó a fijar "los límites económicos" de la operación.

"El líder de la negociación siempre fue Raúl Sanllehí (director de fútbol en aquella época). A mí se me informaba del dinero de las transacciones, pero no intervenía en el trabajo jurídico. Para eso teníamos un departamento muy grande", ha declarado.

El Ministerio Fiscal solicita 5 años de prisión y 10 millones de euros de multa para Rosell por los delitos de corrupción en los negocios y estafa en el fichaje del jugador, que empezó a forjarse en 2011 y se cerró en 2013, cuando el club anticipó su incorporación un año antes de lo previsto.

"Adelantamos su incorporación porque Tito Vilanova nos lo pidió, pero desgraciadamente nunca lo pudo llegar entrenar", ha apuntado Rosell, recordando que el técnico del conjunto azulgrana falleció de cáncer meses después.

Para traerse a Neymar, el club azulgrana pagó a N &N Consultoria Esportiva, la empresa familiar que lleva la representación del jugador, 60 millones por diversos conceptos. Y al Santos, otros 25 millones: 17,1 por el traspaso y 7,9 por la opción preferencial que jamás ejerció sobre tres jóvenes promesas del equipo brasileño. Más dos amistosos del que solo se jugó uno.

Sin embargo, el fondo DIS, que ejerce la acusación particular, solo percibió 6,8 millones de toda la operación, pese a tener un 40% de los derechos de traspaso del delantero.

En este sentido, Rosell atribuyó los pagos que se hicieron a N & N a la necesidad de "tener un derecho prioritario" sobre Neymar en un futuro, algo que recordó que es "muy habitual" en el mundo del fútbol.

En insistió en que él tampoco llevó personalmente las negociaciones con el Santos para el traspaso del internacional brasileño: "No negocié el traspaso, aunque estoy convencido de que alguien me llamó o me consultaría el precio el director general y yo le dije un máximo. Probablemente serían 18 o 20 millones, no recuerdo".

Rosell también ha querido eximir de responsabilidad al expresidente Josep Maria Bartomeu, que en aquella época firmó los contratos de Neymar como vicepresidente del área deportiva. "Él nunca participó en la negociación", ha subrayado.

De hecho, la fiscalía pide la absolución para Bartomeu, también acusado por DIS, al entender que, pese a firmar los contratos presuntamente fraudulentos para fichar al delantero del Santos entre 2011 y 2013, no formó parte activa de las negociaciones.

Bartomeu, que ha declarado también este viernes, ha explicado que "el club tenía un protocolo por el cual todos los contratos los firmaba el presidente y el directivo responsable del área que correspondía". Y que por ese motivo aparece su firma en los contratos del ahora delantero del PSG.

Asimismo, ha defendido que los 7,9 millones de euros que el Barça pagó por tener una opción preferencial sobre los jugadores del Santos Víctor Andrade, Givanildo Pulgas da Silva y Gabriel Barbosa no formaban parte de la operación.

"El Barça tenía muchos acuerdos con el fútbol base de otros clubes, sobre todo en Argentina y Brasil, como con Boca Juniors o Fluminense", ha explicado.

En el caso conocido como 'Neymar 2', el Ministerio Fiscal también solicita 2 años de cárcel y 10 millones de multa por un delito de corrupción en los negocios para el propio jugador. Y 2 años y 1 año de prisión, respectivamente, por sendos delitos de corrupción en los negocios, a los padres del futbolista y administradores de N & N, y 3 años de cárcel por un delito de estafa para el exdirigente del Santos Odilio Rodrigues.

También están siendo juzgadas por su participación en el caso tres personas jurídicas: el FC Barcelona, el Santos FC y N &N Consultoría Esportiva, para los que la fiscalía solicita penas de multas de 8,4, 7 y 1,44 millones de euros, respectivamente.