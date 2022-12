Tebas defiende en un foro internacional las competiciones nacionales y reforzar la conexión de los jóvenes con el fútbol

Continúa la inmersión de LaLiga en Dubai para potenciar los lazos comerciales y la presencia de la competición española y sus clubes en la región MENA (Oriente Medio, Norte de África). Dentro de la intensa agenda programada, este miércoles tuvo lugar la primera de las dos jornadas del Summit Investopia, que reúne a 200 directivos de máximo nivel del mundo del deporte, empresarial y de las finanzas, para debatir sobre el futuro del deporte y el fútbol y la implantación de un nuevo modelo en la economía deportiva.

Por su escenario pasarán, entre otras, importantes personalidades del fútbol internacional como el secretario general de la World Leagues Forum, o los CEOS de la Lega Serie A, Luigi De Siervo, y de la Belgian Pro League 1, Lorin Parys.

Una amplia lista a la que se unió también Javier Tebas, presidente de LaLiga, que en el marco de este foro mantuvo una conversación en la que, arropado por dirigentes de los 40 clubes españoles que se han desplazado hasta la ciudad emiratí, aprovechó para poner en valor el alto 'engagement' del público joven con el fútbol: "Por mucho que se diga, los jóvenes no se van a ir del fútbol, eso no es verdad. De hecho, está es la época de la historia que más se ve el fútbol entre los jóvenes, algo que no ocurría, por ejemplo, hace 6 años".

Además, Tebas incidió en que "hay que aprovechar esa circunstancia y tener una buena estrategia para que los jóvenes sigan contigo. Un estudio de PwC decía que la 'generación Z' nos ve de otra forma y por ello hay que encontrar una forma en la que el dinero que los jóvenes se puedan gastar, ya sean 15 o 30 dólares, lo hagan en ver fútbol. Tenemos que trabajar esa estrategia".

"Ecosistema económico"

Respecto a la Superliga, el presidente de LaLiga volvió a remarcar que "durante más de 50 años hemos creado un ecosistema económico en el fútbol de equilibrio entre las ligas nacionales y europeas, y que es un modelo de éxito. Evidentemente, hay que corregir algunas cuestiones, pero está basado en ligas domésticas fuertes en sus territorios y en una competición internacional fuerte como es la Champions League".

Además, Tebas puso el foco en los efectos que provocaría en el fútbol que la Superliga saliese adelante. En este sentido, indicó que "la mayoría de los jugadores compiten en ligas nacionales. El fútbol profesional no son solo grandes clubes o jugadores, son cientos de clubes profesionales con miles de jugadores, cuyas familias viven del fútbol. La Superliga haría que se destruyesen puestos de trabajo y se redujesen ingresos económicos. Y es que, según un informe que hemos realizado junto a KPMG, LaLiga y los clubes perderían hasta el 55% de los ingresos porque esta competición, aunque sea solo entre semana, sería un ataque directo al valor de nuestros ingresos. Si tu campeonato nacional no es ya la antesala para acceder a la Champions o a esa competición, es muy complicado mantener tu valor audiovisual, comercial y de ticketing en el matchday".

Asimismo, Javier Tebas también señaló la importancia de la digitalización de los clubes, pero instó a los directivos a liderar este proceso afirmando que "para que exista digitalización de verdad, los CEOS de los clubes tienen que estar convencidos de que hay que hacerlo".

La tercera jornada de inmersión de LaLiga y sus clubes en Dubai terminó con una recepción ofrecida por el Ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos, S.E Abdulla Bin Touq Al Marri, en la que recibió a los 40 clubes presentes en la Inmersión y a los representantes de LaLiga, en una oportunidad que sirvió para reforzar relaciones comerciales y culturales entre el gobierno emiratí y el fútbol profesional español.

La segunda jornada del Summit Investopia que se celebra hoy y que reúne a directivos de alto nivel del mundo del deporte, la empresa y las finanzas, contará también con una nutrida representación del fútbol español. Directivos del Osasuna, RCD Mallorca, Cádiz FC, CF Villarreal y LaLiga participarán en distintos paneles para abordar el futuro del fútbol desde distintas ópticas, así como el impacto transformador que tendrá en esta industria el capital riesgo y el Blockchain.