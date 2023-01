El doble pecado que cometió el Real Madrid con Ødegaard que asombra a la Premier League

El Real Madrid decidió dejar salir a Martin Ødegaard al Arsenal en el verano de 2021. El noruego, cansado de sentir que no tenía la confianza necesaria del club, pidió que le abrieran la puerta del Santiago Bernabéu. A sus 24 años, en su segunda temporada en Londres, se ha convertido en el auténtico líder de un Arsenal que arrasa en la Premier -saca ocho puntos al City- y está llamado a ser el MVP de toda la liga inglesa.

Ødegaard siempre quiso triunfar en el Real Madrid, pero no tuvo la continuidad necesaria ni con Zinedine Zidane ni con Carlo Ancelotti. Dentro del club faltó paciencia y se pecó de falta de olfato. Dos pecados que inclinaron la balanza para facilitar su marcha. Consideraron al noruego un gran jugador, pero sin ADN Real Madrid. Su carácter, algo tímido e introvertido, levantaba dudas, por eso cuando se negoció el traspaso al Arsenal que se cerró por 40 millones de euros, no se incluyó ninguna cláusula de recompra, fórmula habitual que utiliza el conjunto merengue cuando confía plenamente en el talento de alguno de sus futbolistas que deja marchar.

Lo que pasó con Ødegaard es algo similar a lo que ocurrió con Achraf. Zidane, habitual diana para recibir golpes que no le correspondían, cargó con la responsabilidad de la marcha del marroquí, cuando desde el club tenían el convencimiento de que no valía como lateral por sus lagunas defensivas y solo como carrilero podría lucir. El noruego, que ya demostró en San Sebastián todo el fútbol que lleva dentro, no ha parado de crecer desde que llegó a la Premier y está temporada tiene enamorados a todos los analistas de la liga inglesa.

Ian Wright, leyenda del Arsenal, alucina con el talento de Ødegaard y no se termina de creer cómo el Real Madrid le dejó salir por 40 millones: "Cuando conseguimos su fichaje me quedé muy sorprendido. Creo que dejé constancia de ello cuando dije: 'Es demasiado bueno para aquel equipo, que aún estaba en crecimiento. Al Madrid le faltó paciencia".

Para Berbatov, ex del Tottenham, Ødegaard no ha alcanzado su techo: "Sigue siendo muy joven y puede ser aún mejor, más maduro. Pasa, regate, quiere el balón, no lo espera. Está asumiendo mucha responsabilidad y por eso es el capitán del Arsenal".

El noruego es el faro ofensivo de un Arsenal que este pasado fin de semana dio un golpe de autoridad en la Premier al imponerse por 0-2 al Tottenham en el derbi del norte de Londres.