Tres puntos para seguir la persecución al Barcelona. El Real Madrid no ha fallado ante el Valencia (2-0) y vuelve a ponerse a cinco puntos de los azulgranas, que venían de ganar al Betis en el Benito Villamarín (1-2). Lo cierto es que a los blancos se les atragantó la primera parte ante el nuevo Valencia de Voro, un equipo que no gana en el Santiago Bernabéu desde hace quince años, pero en la segunda no hubo color: Marco Asensio, con un golazo, y Vinicius sentenciaron en apenas dos minutos —los que fueron del 52 al 54—, al volver de vestuarios, y todo fue cuesta abajo para los blancos, especialmente a raíz de la expulsión de Gabriel Paulista en el 71’. El central de Sao Paulo se volvió loco y le dio una patada sin ton ni son a Vinicius: roja directa para el 5 ché, dejando a los suyos con diez para el tramo final.