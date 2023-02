Dani García habla claro sobre Vinícius: "Los rivales buscamos sacarle del partido y él también provoca"

Dani García habla claro. El centrocampista del Athletic ha dado la clave sobre el caso Vinícius: fútbol, fútbol y más fútbol.

En una entrevista concedida a EUP! de Durangaldeko Telebista, Dani cuenta como se ve el tema desde la otra acera: "El tema sinceramente me está cansando pero tampoco creo que él esté a gusto aunque no lo conozco, pero bueno, al final se ha visto que cuando le sacas un poco del partido el pierde un poco también, porque se calienta y a él no le hace bien sinceramente, eso es lo que yo creo".

Dani reconoce que existe sobreexcitación en los rivales y en el propio Vinícius, pero que el asunto no pasa de ser algo recurrente en el mundo del fútbol que, no se sabe con que interés, se le ha dado mucha más bola de la que debería:

Yo en verano hablé tranquilamente con él, ya que coincidimos, y pienso que en un momento yo también tuve algo de sobreexcitación e igual me pasé también provocándole. Creo que este fin de semana (en Mallorca con Maffeo y Raíllo) también se han pasado, aunque él también a veces hace gestos que no debería hacer, creo que también se provoca demasiado, tanto por él por como por nuestra parte. No deja de ser un duelo dialéctico dentro del campo, algo que ha pasado y pasará millones de veces en el mundo del fútbol y al que se le ha sacado demasiada punta

Dani considera que las provocaciones de los rivales no son casuales. Los entrenadores del resto de equipos observan que Vinícius baja el rendimiento y suele irse mentalmente del partido cuando entra en el juego del pique con el contrario. Lo que tiene claro Dani es que el tema ya cansa y que los medios de comunicación han hecho una bola enorme de algo que es mucho más habitual de lo que la gente cree en un campo de fútbol.