El Madrid prolonga la fiesta de su victoria en el Mundial de Clubes. Los blancos arrasaron ante un débil Elche en un partido que dominaron de principio a fin. Benzema ofreció el título conseguido en Marruecos a la parroquia blanca y lo celebró con un doblete de penaltis. Asensio y Modric completaron una goleada que permite al Madrid no descolgarse en exceso de la lucha por la Liga.

Los de Ancelotti espantaron, al menos de momento, las dudas que surgieron tras los pinchazos en Liga frente a la Real Sociedad y el Mallorca. Sin Vinicius, Kroos y Courtois el conjunto blanco ofreció su mejor versión ante un rival que salió sin intensidad y, seguramente, sin convencimiento de hacer algo positivo. El colista del campeonato fue un drama en defensa.

Golazo de Asensio y sentencia de Benzema

El Madrid no tardó en hacerse dueño y señor del partido. El Elche le hizo el pasillo de campeón al equipo local antes y durante el choque. Asensio adelantó a los suyos en el minuto 8, tras una jugada que arrancó en tres cuartos de campo y que ningún defensa pudo atajar. El balear definió a la perfección ajustado al palo y se resarcía así de su penalti fallado en Son Moix.

El que no estuvo en Mallorca y volvía a la titularidad en Liga era Karim Benzema. El capitán madridista provocó el primero de los dos penaltis de la noche. Un cabezazo del delantero golpeó en la mano de Enzo Roco. Penalti claro y definición inapelable del francés. No tardó el pichichi de la temporada pasada en hacer el segundo de su cuenta particular. Rodrygo provocó otro penalti con un buen recorte dentro del área. Décimo penalti de la temporada para el Madrid, que ya es el equipo con más penas máximas a favor de las cinco grandes ligas. Benzema cambió de lado, pero el resultado fue el mismo: 3-0 justo antes del descanso y partido sentenciado.

Clase práctica sobre cómo ejecutar un penalti ✅ Dónde la puso Karim Benzema 🇫🇷#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/RWKSZuL6dB — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2023

Trámite en la segunda parte

La segunda mitad fue un trámite para el segundo clasificado del campeonato. A pesar de la renta obtenida, el conjunto blanco no bajó la intensidad tras la reanudación para terminar de controlar a su antojo el encuentro. Benzema y Rodrygo perdonaron el cuarto tanto, que no llegó hasta el minuto 80: Modric firmó otro golazo por toda la escuadra y cerró la goleada.

🎩 CON M DE MAGIA ✨

🤩 CON M DE MODRIC 🔥#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/XUMXssY0p3 — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2023

El Bernabéu se lo pasó en grande y celebró el título del Mundial de Clubes con un festival de goles. El Madrid no tenía margen de error y no falló. Suma 48 puntos y se queda a ocho del Barcelona, que se mantiene como líder destacado de la competición.

Ficha técnica:

Relacionado El Madrid arrolla al Elche en el Bernabéu

-RESULTADO: REAL MADRID, 4 - ELCHE, 0 (3-0, al descanso).

-ALINEACIONES:

REAL MADRID: Lunin; Carvajal (Odriozola, min.69), Militao, Nacho, Alaba; Valverde (Tchouaméni, min.68), Camavinga, Ceballos (Modric, min.68); Asensio (Arribas, min.81), Benzema (Mariano, min.78) y Rodrygo.

ELCHE: Edgar Badía; Enzo Roco (Verdú, min.57), Diego González (Lirola, min.73), Magallán; Carmona, Guti (Cheikh, min.58), Gumbau, Clerc; Eze Ponce, Nteka (Boyé, min.66) y Fidel (Tete Morente, min.58).

-GOLES:

1-0, minuto 8. Asensio.

2-0, minuto 29. Benzema.

3-0, minuto 46. Benzema.

4-0, minuto 80. Modric.