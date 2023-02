El Real Valladolid necesitaba una reacción. Tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, las alarmas se encendieron en las oficinas de Zorrilla. El mercado de invierno resultaría clave para el devenir de la temporada tras la nefasta planificación deportiva llevada a cabo por el director deportivo Fran Sánchez en el mercado estival. El equipo se desangraba con su falta de gol y desborde, perder se convirtió en costumbre y hasta Pacheta parecía perder el norte con decisiones extrañas.

La reacción llegó en forma de fichajes. El Pucela se reforzó con cuatro caras nuevas de quilates: Machís -extremo desequilibrante que fue ídolo en Granada y que no cuajó en México- y tres mundialistas: el centrocampista marroquí Selim Amallah, el medio defensivo camerunés que también puede jugar de central Martin Hongla y el máximo goleador en la historia de la selección canadiense, Cyle Larin.

Unos refuerzos que comenzaron a ser importantes nada más bajarse del avión. Ante el Valencia, la conexión Machís – Larin dio en el último minuto un triunfo vital al equipo de Pacheta (1-0).

Larin ilumina Zorrilla

Machís ha aportado muchísimo desequilibrio en el uno contra uno, pero si hay un jugador que ha caído de pie en Zorrilla y que está siendo clave en el resurgir del Pucela es el canadiense con pasaporte jamaicano Cyle Larin.

A sus 27 años, en tan solo un mes, se ha convertido en toda una sensación. Tres goles en cuatro partidos con un promedio espectacular de un tanto cada 55 minutos, que le han dado al equipo que preside Ronaldo Nazario lo que más necesitaba: pegada.

Larin, que se siente como en casa en Pucela a pesar de la ola de frío polar que azota a la capital del Pisuerga, se formó en la academia del Sigma FC, en Ontario, donde ha llegado a jugar partidos a -17º, por eso cuando le dicen que al Zorrilla le llaman el estadio de la pulmonía pone cara de asombro y se ríe a carcajada limpia: "¿Y eso es frío?", suelta con una asombrosa naturalidad.

Desde pequeño Larin tenía un don: enchufaba goles como churros. Le atraía el baloncesto y el hockey, pero donde realmente destacaba era en el área. "El hockey es caro y no tenía ese dinero. El fútbol siempre fue lo único en lo que sabía que era realmente bueno. Me encantó el juego. Idolatraba a Didier Drogba. Jugué contra él en la MLS y siempre veía al Chelsea. Era mi equipo favorito", declaró en una entrevista en The Guardian.

Tras destacar en el Sigma FC, dio el salto a Estados Unidos para enrolarse en la Universidad de Connecticut. Con los 'Huskies' siguió brillando, recibió la llamada de Benito Floro, por entonces seleccionador de Canadá, lo que le cambió la vida y tras dos años, en 2015 fue elegido en la primera posición del draft por Orlando City, donde coincidió con Kaká. La apuesta de Orlando por el jovencísimo Larin, solo tenía 19 años, recibió muchas críticas. El canadiense se encargó de cerrar la boca de los escépticos al marcar 17 goles en la temporada de su debut y convertirse en el novato que más dianas marcó en la historia de la MLS. Fue elegido rookie del año.

Larin siguió hinchándose a goles en las siguientes dos temporadas en la MLS, terminó con 44 tantos en tres campañas con Orlando, lo que le abrió de par en par las puertas de Europa.

Su primera experiencia en el viejo continente fue en el Zulte Waregem belga en el curso 2019/20. Hizo nueve tantos, llamó la atención de numerosos equipos y un gigante de Turquía como el Besiktas le echó el guante. Su estreno en Turquía no pudo ser mejor. La 2020/21 fue la mejor temporada de su carrera con 23 goles que fueron capitales para darle al Besiktas Liga y Copa.

La 21/22 fue una temporada cargada de complicaciones para Larin. Al no firmar su renovación perdió protagonismo en el conjunto otomano, pero aún así fue capaz de marcar ocho tantos. Al finalizar la pasada temporada firmó como agente libre por el Brujas.

Larin, que disputó el Mundial de Qatar con Canadá, tiene el honor de ser el máximo goleador en la historia de su selección. Sus números hablan por sí solos: 27 goles en 55 partidos.

En Bélgica, para fortuna del Real Valladolid, no cuajó y en el mercado de invierno el Pucela se impone al Cádiz en la batalla por el goleador canadiense. Llega a Valladolid cedido con una opción de compra obligatoria al finalizar la presente temporada de 1,5 millones de euros. Una auténtica ganga que hace salivar a la fiel afición albivioleta. Sorprende la escasa paciencia que tuvieron en Bélgica con un talento descomunal para el gol como el que tiene el bueno de Larin. En Zorrilla, en solo un mes, ha demostrado ser un auténtico killer, pero no solo eso, Cyle aporta mucho más al juego.

Cómo juega Cyle Larin

Con su 1,88 de altura, aporta muchísimas cosas al equipo. Da mucho oxígeno al Pucela, tanto en salida de balón ganando duelos aéreos que generan segundas jugadas lo que permite salir en largo con juego directo cuando el rival te asfixia con presión adelantada, como con un excelente juego de espaldas, que posibilita que el equipo tome aire, salga de la cueva y lanzar a los jugadores de segunda línea.

A pesar de ser un delantero corpulento, Larin va muy bien al espacio. Tiene una gran capacidad para tirar desmarques, no es ningún tronco, posee buena técnica tanto para asociarse como para el disparo y dentro del área es un auténtico animal. De cabeza y rematando al primer toque, lleva el gol en la sangre.

Cyle Larin se ha convertido, por derecho propio, en un referente del nuevo José Zorrilla. Sus goles ante Valencia y Real Sociedad le dieron 6 puntos al equipo. También mojó en el Villamarín ante el Betis en su primer remate a puerta, aunque el equipo de Pacheta perdió por 2-1. Larin ilumina Pucela y con su olfato de gol el objetivo de la permanencia está más cerca. Un torpedo canadiense con pasaporte jamaicano anda suelto y su hambre de gol es insaciable.