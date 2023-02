La arenga 'taurina' y muy española de Xavi que no le sirvió de nada al Barcelona

El Barcelona tenía la oportunidad de, ganando al Almería, dejar al Real Madrid a 10 puntos tras el tropiezo del conjunto de Carlo Ancelotti ante el Atlético de Madrid en el derbi. El cuadro culé no fue capaz de aprovechar el fallo blanco y Xavi Hernández se mostró muy contundente en rueda de prensa, pero sobre todo en el vestuario.

Según informa el diario As, Xavi usó una expresión de origen taurino y que se usa muchísimo en España de manera coloquial: "Si no tenéis alma, no podéis jugar en el Barça. Ya no os pido que juguéis mejor o peor, sino que tengáis orgullo. No podemos seguir ni un minuto más así, que somos el Barcelona y nos están toreando". "Toreando", así describió Xavi lo que le hizo el Almería a su equipo en los primeros 45 minutos.

Esas palabras de Xavi tuvieron lugar en el vestuario del estadio almeriense al descanso. Luego, en la segunda parte, el equipo mejoró, pero no le sirvió de nada y se quedó sin sumar ni un solo punto en territorio andaluz.

Eso sí, en rueda de prensa, Xavi fue más comedido aunque también mandó un recado a los suyos: "Hoy no era el día para fallar y además perder... Es que no nos llevamos ni un punto. Hemos fallado, hemos perdido una ocasión de oro. Pido disculpas a la afición, para ganar esta Liga tenemos que cambiar las ganas, la pasión. Hace tres años que no ganamos una Liga y no entiendo la primera parte de este equipo. Tenemos que cambiar el chip si queremos ganar LaLiga y la Copa"