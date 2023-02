El F.C. Barcelona atraviesa el peor momento de la temporada. Atormentado por el Barçagate, el mayor escándalo arbitral en la historia de nuestro país, los de Xavi Hernández dijeron adiós a la Europa League en 1/16 tras caer con el United y este domingo dieron el petardazo en Almería, perdieron 1-0 y dieron vida al Madrid y a la Liga.

Los próximos compromisos se antojan clave para el devenir de la temporada. El jueves visitan el Bernabéu en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y lo harán con una baja capital, sin su pistolero Robert Lewandowski. El polaco, desaparecido en combate en las últimas semanas, sufre una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que su presencia en el partido de ida en el Santiago Bernabéu está descartada y puede que no llegue tampoco al duelo liguero ante el Valencia del próximo fin de semana.

Lewandowski se une a las bajas de los lesionados Pedri y Dembélé, bajas capitales en ataque para un equipo que depende demasiado de los tres en fase ofensiva. Ousmane es pieza clave a la hora de abrir defensas cerradas, el desatascador, ya que su desequilibrio en el uno contra uno es vital para Xavi.

La creatividad ofensiva de Pedri es fundamental para aportar fluidez a un equipo en el que no hay ningún otro jugador en la plantilla que rompa líneas con sus pases interiores y los números hablan por sí solos: la temporada pasada, el Barça ganó 32 puntos de 36 posibles en Liga con Pedri y no perdió. Sin él, firmó 41 puntos de 78 posibles. Tremendo. Por su parte Lewandowski es el que pone los goles: ha marcado 25 dianas en los 31 partidos que ha jugado entre todas las competiciones como azulgrana. No tiene recambio y Ansu Fati, que atraviesa el peor momento de su carrera, es duda por una contusión en la rodilla.

La lesión de Lewandowski es la última desgracia de un equipo que desde que salió a la luz el Barçagate, como si de una maldición se tratara, no dejan de crecerle los enanos en el circo que tiene montado.