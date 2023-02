Tremenda polémica la que se generó en las redes sociales al conocerse el voto de David Alaba en los premios The Best. El capitán de la selección austriaca eligió a Lionel Messi por delante de su compañero en el Real Madrid Karim Benzema.

Ha sido tal el revuelo que ha generado el voto del central -muchos han pedido incluso su salida del Real Madrid- que Alaba se ha visto obligado a publicar un escueto comunicado en el que explica el motivo de su voto: aunque el voto consta a nivel formal únicamente como suyo, al ser el capitán, David afirma que en Austria decidieron hablar todos los jugadores de la Selección y votar en conjunto. Dicha votación terminó con Messi primero, seguido de Benzema y en tercer lugar, Mbappé.

"A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim (Benzema), cuánto admiro a él y sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas", ha afirmado Alaba para tratar de explicar el por qué de sus votos en el 'The Best'.

Las votaciones de los premios The Best

Hay que recordar que en los premios The Best las votaciones constan de dos fases. En la primera, un "grupo de expertos" que representa a la FIFA y grupos de interés externos hacen una preselección de candidatos. Cada miembro elige a los que considera los tres mejores jugadores, entrenadores y porteros. Una vez que finaliza este primer proceso que podemos considerar como filtro se obtiene una lista de los once mejores jugadores, los cinco mejores porteros y los cinco mejores entrenadores.

A partir de aquí, entra en juego la segunda fase de la votación. Se hacen cuatro grupos (cada uno representa el 25%): los capitanes de las 211 selecciones de fútbol que son miembros de la FIFA , los seleccionadores de esos 211 países, un "periodista especializado" que representa a cada selección y, por último, el público en general a través de una votación abierta en FIFA.com.

Se otorga 5 puntos al más votado, 3 al segundo y 1 al tercero. A Alaba le tocó votar como capitán de Austria, pero en vez de ser un voto individual en su selección apostaron por hacer una votación general de todo el equipo internacional austriaco. Salió Messi y Alaba le concedió su voto.