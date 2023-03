Aitor Ruibal, jugador del Betis: "Es normal que insulten y den patadas a Vinícius"

Aitor Ruibal fue uno de los destacados en el empate en el Villamarín entre el Real Betis y el Real Madrid. Su derroche físico le dio oxígeno a su equipo y sus constantes ayudas a Sabaly sirvieron para frenar a Vinícius.

Ruibal, que fue protagonista en una acción donde se quita de encima a Camavinga jugándose la tarjeta roja por una posible agresión, hablo claro sobre Vinícius en zona mixta tras el partido:

Sobre las numerosas faltas que recibe el brasileño todos los partidos, Ruibal asegura que "al final es su juego. Es normal, tiene que asumir que le den patadas porque intenta regatear mucho. Yo creo que al final él también entra mucho en el juego con la afición". Sobre los insultos de la afición, Aitor lo normaliza: "Hoy lo he visto de cerca, está todo el rato hablando con los aficionados y es normal que te insulten. Esto es fútbol. Yo voy a los campos de otros equipos y te están los 90 minutos insultando. Es normal, al final la gente intenta desestabilizarte, a veces lo consiguen y a veces no", añadió.

Agresión sin balón de Ruibal a Camavingapic.twitter.com/Gcz9esrsGB — El Ojo del VAR (@ojodelvar) March 5, 2023

Sobre la polémica acción con Camavinga, el extremo del Betis dio su particular visión de la jugada, bastante alejada de la realidad: "Yo voy corriendo, él me intenta bloquear, yo no lo veo, intento esquivarlo, el árbitro decide que es falta, desde el VAR le dicen que es clarísimo y por eso paran la acción. Yo creo que en esas acciones deben dejar acabar las jugadas y luego revisarlas, pero todo el mundo se equivoca, es lo que hay".