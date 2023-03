La emocionante lección de vida de Pacheta que ha conmocionado al mundo

Pacheta, entrenador del Real Valladolid, suele sentar cátedra en las ruedas de prensa. El burgalés es de esos entrenadores a los que da gusto escuchar. Hablando de fútbol y de lo que no es fútbol.

El Pucela tenía un partido clave en la lucha por la permanencia este domingo ante el Espanyol. Un encuentro en el que no estuvo uno de los puntales del conjunto vallisoletano, el central Javi Sánchez. El central ex del Castilla recibió permiso de su entrenador para ausentarse en el duelo contra los pericos para estar junto a su mujer en el parto de su hijo Marco.

El Real Valladolid ganó 2-1 al Espanyol en Zorrilla y tras el partido le preguntaron a Pacheta el motivo de la ausencia de Javi Sánchez. Su discurso, que se ha hecho viral y está dando la vuelta al mundo, es oro puro. Con su naturalidad habitual, Pacheta recuerda que hay momentos en la vida que están por encima de cualquier cosa, incluido el fútbol.

"Lo más normal es que el chico tenga que irse. Vete a estar con tu mujer, porque además nunca sabes lo que puede pasar. Y si pasa algo, tienes que estar ahí. Y luego la emoción, si te dejan ver el nacimiento de un hijo, eso no hay nada más en la vida. Aquí ganamos y perdemos, pero el nacimiento de la vida no tiene discusión alguna, no la tiene, y el chico tiene que irse. El partido de fútbol es importante, lo ha jugado otro compañero, hemos ganado, el chico ha estado con su mujer... Todos felices, esto es un tema de vida".