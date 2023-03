Procedemos a desgranar quiénes son los futbolistas de La Liga que más cobran en cada uno de los equipos de Primera División en esta temporada 2022-2023. Siempre basándonos en los datos ofrecidos por la página web Capology, una base de datos online de salarios deportivos, y consultado otras fuentes como Salary Sports.

Conviene reseñar que en todos los casos se trata del salario en bruto, y que no se contemplan otros posibles incentivos como primas o bonus por resultados individuales o colectivos. Además, en muchos de los casos no son salarios verificados, y se trata más bien de estimaciones, habida cuenta que habitualmente los clubes no detallan las cifras exactas.

ALMERÍA (€13,895,000 total anual - €496,250 de media por jugador)

En uno de los equipos recién ascendidos, destaca la figura del recientemente incorporado Luis Suárez. El delantero colombiano percibe una ficha de 1.640.000€ anuales en el Olympique de Marsella, el club que le tiene en propiedad. Se desconoce qué parte de esta ficha afronta el Almería para el periodo en que ha contratado al futbolista en calidad de cedido.

De los jugadores pertenecientes plenamente al club, Lucas Robertone y Dyego Sousa, ambos superando ligeramente el millón de euros, son los futbolista mejor valorados.

ATHLETIC CLUB (€64,300,000 total anual - €2,572,000 de media por jugador)

Un año más, Raúl García es el futbolista que más ingresa por ficha en el Athletic, con una cantidad que supera ligeramente los 8 millones de euros por esta temporada, la última que tiene de contrato. La llegada gratuita de Ander Herrera el pasado verano le ha situado en el segundo escalón, con 6 millones de euros, y adelantando a Iñaki Williams, que se queda muy cerca de esa cantidad, aunque le restan aún seis años de contrato.

Las cifras varían mucho si se consulta Salary Sports. Ahí se habla de ‘sólo’ 5 millones para Raúl García, y casi 10 para Iñaki Williams.

ATLÉTICO DE MADRID (€134,840,000 total anual - €5,862,609de media por jugador)

En el Atlético de Madrid, que ha reducido en casi 45 millones la masa salarial de la plantilla respecto al año pasado, Jan Oblak es el futbolista mejor valorado económicamente, después de su última renovación de contrato. El esloveno es, de hecho, el guardameta que más cobra del fútbol español, con una ficha de 20.8 millones. Tras él se sitúan Koke, que percibe 16 millones por temporada, y Antoine Griezmann, que se rebajó su ficha hasta los 12.5 millones.

FC BARCELONA (€248,320,000 total anual - €11,287,273 de media por jugador)

Robert Lewandowski, con un salario que se acerca a los 20 millones, es actualmente el futbolista que más cobra en el conjunto azulgrana. Tras él se sitúa Frenkie de Jong, con unos 12 millones. Y en un tercer escalón, hasta cinco futbolistas que rondan los 10 millones de euros por temporada: Sergio Busquets, Ousmane Dembelé, Jordi Alba, Raphinha y Ansu Fati.

Unas cifras que difieren mucho según la fuente que se consulte. Porque según Capology, De Jong y Busquets serían los futbolistas que más ingresan, con una cifra cercana a los 35 millones por temporada.

REAL BETIS (43,915,000 total anual - 1,689,038 de media por jugador)

Nabik Fekir sigue siendo el futbolista mejor valorado en el Betis, con una ficha de 8 millones brutos por temporada hasta 2026. Tras él se sitúa el italo-brasileño Luiz Felipe, incorporado este verano a coste cero tras terminar su contrato con la Lazio, con una ficha de casi 6 millones.

CÁDIZ (19,890,000 total anual - 685,862 de media por jugador)

Gonzalo Escalante, cedido por la Lazio hasta final de temporada, es el futbolista con la ficha más alta en el conjunto gaditano. El argentino tiene un contrato de casi 3 millones de euros por temporada. Suponiendo que el Cádiz pagara la mitad de la ficha –no está confirmado-, seguiría siendo el mejor pagado, ya que el segundo en la plantilla es el delantero Álvaro Negredo, con 1.3 millones de euros.

CELTA DE VIGO (27,600,000 total anual - 1,254,545 demedia por jugador)

Según Capology, Carles Pérez sería el futbolista mejor pagado en el cuadro vigués, con una ficha que supera ligeramente los 4 millones por temporada. Por delante del gran referente e ídolo del equipo, Iago Aspas, quien percibe actualmente algo más de 2.5 millones, tras su extensión de contrato hasta 2025.

ELCHE (€12,965,000 total anual - €518,600 de media por jugador)

Álex Collado, futbolista cedido por el Barcelona, es actualmente el mejor pagado de la plantilla ilicitana. El delantero percibe cerca de tres millones de euros, si bien se desconoce si el Elche paga la cuantía íntegra de su ficha, o sólo una parte. Tras él, en propiedad, se sitúa Ezequiel Ponce, que tiene contrato hasta 2026 a razón de 1.8 millones por temporada. El Elche es, por cierto, el equipo que menos gasta en concepto de fichas de toda la Primera División.

ESPANYOL (€21,170,000 total anual - €784,074 de media por jugador)

Martin Braithwaite, quien llegara al conjunto perico a coste cero y por un año el verano pasado, es el futbolista mejor pagado con 2.7 millones por esta temporada. Sergi Darder, renovado este mismo año por cuatro temporadas más, percibe 2.3 millones anuales. Aunque estas cifras deben ser puestas en cuarentena, pues la reciente llegada de Denis Suárez podría cambiar el orden. El último contrato conocido del futbolista, en el Celta, superaba ampliamente los 4 millones por temporada.

GETAFE (€36,615,000 total anual - €1,464,600 de media por jugador)

El cuadro madrileño es de los pocos que este curso ha ampliado los gastos en concepto de ficha respecto al año anterior. A ello ha contribuido la llegada en forma de cesión de Munir, quien tiene una ficha en el Sevilla de 5 millones por temporada. En propiedad, Borja Mayoral es el mejor valorado, con un contrato de 4.7 millones anuales hasta 2027.

GIRONA (€15,915,000 total anual - €636,600 de media por jugador)

En el Girona, otro de los ascendidos esta temporada, dos futbolistas destacan por encima del resto. Se trata de David López, llegado libre el pasado verano, y que percibe algo más de 3 millones y medio. Y Oriol Romeu, contratado también este verano, pero en su caso por 5 millones procedente del Southampton, y que supera ligeramente los 3 millones por temporada. Del resto de futbolistas de la plantilla, ninguno supera el millón.

MALLORCA (€19,020,000 total anual - €731,538 de media por jugador)

Vedat Muriqi es, con mucha diferencia, el futbolista mejor pagado en el Mallorca. El delantero kosovar percibe 4.3 millones por temporada, en un contrato que le mantendrá en la isla (si ningún club superior lo impide) hasta 2026. En el siguiente escalón, varios futbolistas con cifras que rondan el millón al año, como Tino Kadewere, Pablo Maffeo, o Rodrigo Battaglia.

OSASUNA (€16,940,000 total anual - €806,667 de media por jugador)

Chimy Ávila, con un millón y medio por temporada, es el futbolista mejor pagado de la plantilla en Osasuna. Un club que tiene muy bien distribuida su masa salarial, pues junto al argentinto hay hasta 8 futbolistas que superan ligeramente o se acercan mucho al millón de euros. Es el caso de Aitor Fernández, Rubén García, Manu Sánchez, Moi Gómez, Unai García, Nacho Vidal, Juan Cruz y Sergio Herrera.

RAYO VALLECANO (€16,445,000 total anual - €657,800 de media por jugador)

En el combinado madrileño sucede algo similar a lo del Mallorca, pero en su caso con Raúl de Tomás. El delantero, que no ha podido ser inscrito en la competición hasta este pasado mercado invernal, tiene una ficha de 3.750.000 millones por temporada hasta el 30 de junio de 2027. Tras él, sólo Florian Lejeune, con 1.4, y Radamel Falcao, con 1.2, superan el millón de euros anuales.

REAL MADRID (€290,950,000total anual - €12,650,000 de media por jugador)

Tras la marcha de Gareth Bale, Eden Hazard es el futbolista mejor pagado del Real Madrid, con una cifra cercana a los 30 millones brutos por temporada. Y un contrato que no expira hasta 2024. Tras él se sitúan, por este orden, Toni Kroos, Karim Benzema, David Alaba, Luka Modric y Vinicius, todos ellos en una horquilla entre los 24 y los 21 millones anuales.

REAL SOCIEDAD (€43,740,000 total anual - €1,682,308 de media por jugador)

En la Real Sociedad, dos futbolistas se sitúan en torno a los 4 millones por temporada. Se trata de Asier Illarramendi (cuyo contrato expira este verano) y Mikel Merino. En un segundo escalón, rondando los 3.5 millones, se hallan Oyarzábal y Zubeldia. Y en un tercer escalón, con una cifra cercana a los 3 millones, se encuentran Sörloth, Zubimendi y David Silva.

SEVILLA (€90,630,000 total anual - €3,625,200 de media por jugador)

Ivan Rakitic es, de largo, -y siempre según Capology-, el futbolista mejor pagado en el Sevilla, con algo más de 13 millones por temporada. Casi el doble de los futbolistas que se encontrarían en el segundo lugar, una terna de jugadores que superarían ligeramente los 6 millones, formada por Oliver Torres, En-Nesiry, Suso y Papu Gómez. Llama la atención la ficha de Pape Gueye, llegado como gran refuerzo en el pasado mercado invernal, y que tan solo cobra 150.000€ anuales.

VALENCIA (€47,620,000 total anual - €1,904,800 de media por jugador)

José Gayá, con su renovación de contrato en el pasado mes de octubre, se ha convertido en el futbolista mejor pagado de la plantilla che, con casi 6 millones brutos por cada una de las cinco temporadas que tiene firmadas. Con cinco millones se encuentra Gabriel Paulista. Y rondando los 4 millones Edinson Cavani.

VALLADOLID (€18,185,000 total anual - €727,400 de media por jugador)

El último de los equipos ascendidos esta temporada tiene en Roque Mesa a su futbolista mejor pagado, con un contrato cercano a los 4 millones y que expira el próximo verano. Muy lejos le sigue el brasileño Kenedy, con 1.5 millones de ficha, aunque cinco años más de contrato. A continuación, hasta 6 futbolistas se mueven en una cifra cercana al millón de euros. Son Anuar, Iván Sánchez, Asenjo, Sergio León, Olaza y el recientemente incorporado Hongla.

VILLARREAL (€77,730,000 total anual - €3,379,565 de media por jugador)

Hasta cuatro futbolistas perciben cifras similares como los más destacados de la plantilla, rondando los 7 millones y medio por temporada. Se trata de Dani Parejo, Francis Coquelin, Gerard Moreno y Pau Torres. Un escalón por debajo, moviéndose en torno a los 4 millones y medio, encontramos otros cuatro futbolistas: Raúl Albiol, Aissa Mandi, Juan Foyth y Gio Lo Celso.