El Real Madrid ha marcado un solo gol en los tres últimos partidos disputados y fue a balón parado. Álvaro Rodríguez empató el derbi madrileño con un excelso cabezazo para poner las tablas en el Santiago Bernabéu.

El Madrid, que está a 9 puntos del F.C. Barcelona en Liga, considera que los árbitros han tenido una importancia capital en esa distancia. Mismamente esta jornada ha resultado clave. En el Camp Nou se dejó de señalar un claro penalti de Kessié sobre Fran Pérez en el minuto 85 del encuentro con 1-0 en el marcador.

El Valencia reclamó penalti en esta acción. ¿Qué os parece? Sigue el Barcelona - Valencia en directo en LaLiga TV por M+ en el dial 52. #LaCasadelFútbol #LaLiga pic.twitter.com/gnoE3r4bfS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 5, 2023

Una pena máxima que no vio Alberola Rojas en el campo ni Jaime Latre en la sala VOR. Una jugada clave que privó al equipo de Baraja de sumar un punto que se ganó en el campo.

En el Villamarín, el domingo, Karim Benzema fue zancadilleado dentro del área por William Carvalho.

Este penalti a Karim no puede ser más claro: pic.twitter.com/4fuzEoDGvE — Concha Espina 1 Podcast (@ConchaEspina_1) March 6, 2023

Soto Grado lo pasó por alto y el partido terminó con 0-0. Una jornada en la que el Barcelona consolidó su ventaja en el liderato en dos puntos más y en la que si las dos jugadas polémicas en ambos partidos hubieran caído del otro lado el resultado sería que el Madrid se hubiera colocado a 5 puntos del conjunto azulgrana.

Relacionado Florentino señala a Ancelotti como el responsable de la mala racha del equipo

Sorprende el silencio de un Real Madrid que no quiso hacer declaraciones oficiales tras el Barçagate, el mayor escándalo arbitral en la historia del fútbol español y que tampoco ha dicho absolutamente nada tras verse claramente perjudicado en esta jornada, la 24ª.

El cabreo con el colectivo arbitral es considerable en las oficinas de Valdebebas, pero nadie ha sido capaz de dar un puñetazo en la mesa de manera pública.

Ancelotti, señalado

Además de los colegiados, otro de los señalados en la mala racha merengue es Carlo Ancelotti. En el club consideran que el italiano no ha hecho una buena gestión de la plantilla en los últimos partidos -los casos de Dani Ceballos y Marco Asensio sorprenden- y que tácticamente el equipo no tiene plan B. Si el rival de turno tapa a Vinícius y con un Benzema que está firmando una temporada bastante mediocre, el Madrid se difumina en ataque. Le cuesta horrores a los merengues penetrar en defensas cerradas y las cifras hablan por sí solas.

Árbitros, Ancelotti... ¿y la planificación deportiva? El Madrid se negó a fichar un delantero que fuera alternativa a Karim Benzema, incluso rechazó el ofrecimiento de Dušan Vlahović, delantero serbio de la Juventus en el mercado de invierno.

La banda derecha es un drama. Lleva años sin un extremo puro el Madrid en esa posición, Rodrygo es muy bueno pero no es un jugador específico de banda derecha y Fede Valverde puede actuar pegado a la cal, pero tampoco es un extremo puro, y en los laterales el Madrid tiene un serio problema. Mendy no tiene una alternativa natural -Nacho cumple hasta de portero, pero no es lateral, lo mismo que Camavinga y Alaba dejó claro desde su llegada que no quería jugar de lateral- y en la derecha Carvajal lleva años dando un rendimiento irregular y muy pobre en ataque y Lucas Vázquez no deja de ser un parche. El Madrid pudo repescar por 5 millones de euros a Fran García en el mercado de invierno, pero decidió no perjudicar al Rayo Vallecano a mitad de temporada.

Hay jugadores en la plantilla que son casi figuras decorativas. Mariano, Odriozola, Hazard, Vallejo... no cuentan para Ancelotti.

Tras el fiasco de fichajes como Luka Jovic y Eden Hazard, en el Madrid se ha decidido optar por una estrategia conservadora. Mejor no arriesgar con una determinada contratación si no es completamente necesaria a quedar retratado después como pasó con el serbio y el belga. Una situación que deriva en una planificación deportiva deficiente, en la que se depende excesivamente de Karim Benzema y Vinícius en el apartado goleador, sin laterales TOP y con carencias en la banda derecha. Igual que se señala al colectivo arbitral -no sin razón- y a Carlo Ancelotti -tiene pie y medio fuera del Real Madrid la próxima temporada- haría bien la dirección deportiva en hacer autocrítica y reconocer que se ha fallado en algunas decisiones para afrontar un verano clave en el que deben tomar decisiones capitales -renovaciones de jugadores como Marco Asensio, Dani Ceballos, Toni Kroos, Nacho, Modric, Karim Benzema-... y fichajes para aumentar la calidad del fondo de armario de la plantilla tanto en los laterales como en la parte ofensiva.