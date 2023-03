Gerard Piqué ha dado la cara y ha repasado toda la actualidad, tanto personal como del F.C. Barcelona, en una extensa entrevista concedida al programa El món a RAC1 de Jordi Basté.

Sobre el ‘Caso Negreira’, Piqué afirma que no conocía absolutamente nada de los supuestos informes, pero pone la mano en el fuego por el Barcelona y considera que todo es una conspiración: "No sabía nada. Esto es más de cara al entrenador y staff técnico. Los jugadores ya conocemos a los árbitros, los entrenadores pueden venir de fuera y pueden necesitar ayuda. Yo no sé si el trabajo era ser ayudante... nosotros estábamos fuera y no teníamos conocimiento. No lo he conocido ni al hijo. No creo que el Barça haya comprado a los árbitros, pondría la mano en el fuego. Vas con dinero negro y ya está, las cosas son más sencillas que no ir al vicepresidente del CTA y pagarle un salario. No tiene lógica. Las conspiraciones y campañas... estamos acostumbrados".

Si considera que la denuncia constante sobre los favores arbitrales que recibía el Barcelona que hizo José Mourinho cuando era entrenador del Real Madrid cobra ahora sentido: "No hace falta decir nada. Por mucho que quieran ensuciarla, fue muy bonita. Puedes revisar los partidos, las ligas, las copas... fuimos muy superiores, no dependíamos del árbitro ni para lo bueno ni lo malo. Que aprovechen esto ahora... pasaría olímpicamente. Es un caso que está en manos de la Fiscalía y se ha de estudiar".

Piqué considera que el Real Madrid se ha posicionado en contra del Barcelona en el ‘Caso Negreira’ por la presión de sus seguidores: "No hace falta decir nada. Por mucho que quieran ensuciarla, fue muy bonita. Puedes revisar los partidos, las ligas, las copas... fuimos muy superiores, no dependíamos del árbitro ni para lo bueno ni lo malo. Que aprovechen esto ahora... pasaría olímpicamente. Es un caso que está en manos de la Fiscalía y se ha de estudiar".

Gerard habla sobre si desea ser algún día presidente del F.C. Barcelona: "Conozco muy bien al club, desde el ámbito de seguidor, jugador... me gustaría maximizar su potencial como entidad. Creo que hemos de hacer las cosas muy bien de cara a que este club dentro de 20 años siga siendo un referente mundial también fuera de los terrenos de juego. Yo me muevo por sensaciones. Ahora tengo muchas ganas de Kings League, de llevarla al máximo de su potencial. Estoy centrado en esto, en Kosmos... ahora mismo no estoy centrado en la presidencia. No quiero forzar las cosas. Es algo que tengo dentro. Quiero mucho al Barcelona, pero sin presión y siguiendo lo que siento. No forzaré algo que no me apetezca. He jugado en el club de mi vida, somos una referencia mundial... si mi club hubiera sido de menos categoría igual hubiera querido jugar en otro que tuviera más estatus".

Piqué saca pecho con la Kings League: "Fue un día con Ibai. Lo pensé yo como podía haberlo pensado otro. Los creadores de contenido son los que aportan la audiencia, son gente joven a los que siguen las nuevas generaciones. Atraen a mucha gente. Hemos tenido audiencias muy grandes. El día que vino Ronaldinho tuvimos 2,1 millón de personas de pico máximo. Un partido de Primera, entre equipos no grandes, tiene 150.000 o 200.000 personas, aunque se paga. Es difícil comparar las dos cosas. Las cifras son las que son, son muy potentes. La NBA son dos millones. No es morir de éxito. Después del 26 de marzo, hay el mercado de fichajes en abril entre los clubs. Podrás robar a la estrella, pagando la cláusula".

Sobre la presunta violación cometida por su compañero Dani Alves: "Es un caso complicado, le conozco y lo aprecio. Todo el caso, para sus compañeros, es muy jodido. Quiero que la justicia haga su trabajo. Hasta que no me digan que lo ha hecho, hay que esperar. Lo fácil es decir que es culpable, quiero esperar a lo que diga el juez, y lo que diga hay que acatarlo. Y ayudar a la víctima en el proceso. Es muy complicado. Cuando sale la noticia... Yo, como excompañero, tengo la sensación de que no le conozco... te quedas en estado de shock porque dices 'si lo hemos compartido todo'. Lo ves y no lo pensarías nunca. No te lo esperas, es una hostia con la mano abierta. Si ha pasado, hay que ser duro con él y con todo. Yo sería incluso más duro de lo que es ya la justicia. Estoy en contra de la gente del movimiento del sí es sí o es no. Nos tenemos que respetar hombres y mujeres, ojalá un mundo en el que no pasara esto. Sería inflexible y duro si pasa esto que parece que ha pasado".

La famosa canción de Shakira: "No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz. Con muchas ganas de continuar haciendo cosas y que el Barça siga ganando".

Por último, Piqué hace referencia a su retirada, ¿echa de menos jugar? "No echo de menos jugar, ni un poco. Llega un punto en el que lo dejas y ves lo que te has perdido los fines de semana. Tengo más tiempo que antes. Estoy muy bien, veo al Barça cuando puedo, pero no lo echo de menos. Una vez te pones, no te das cuenta de que hay una vida nueva pero si estás preparado...Siempre dije que lo dejaría cuando no disfrutara o no me sintiera importante, y ya no me sentía lo importante que me había sentido antes en mi carrera, y eso me hacía no sentirme bien. No entraré a decir si me he sentido engañado por alguien. Pero me gané la posibilidad de elegir mi final. Creo que lo sano, para mí, el equipo y la gente, era irme ya y no al final de temporada. Cuando ves que el rol no es el mismo y que te cuesta y ya no juegas... te haces grande. Tomé la decisión, que fue meditada. Estuve semanas pensando. Y creí que era lo oportuno y no me arrepiento".