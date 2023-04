Durísima advertencia de Ceferin al Barcelona por el 'Caso Negreira': "La situación es extremadamente grave"

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, manda un serio aviso al FC Barcelona por el ‘Caso Negreira' al considerarlo "excepcionalmente grave" y asegura, en una entrevista concedida a un diario de su país, que no ha prescrito para la UEFA.

"A juzgar por lo que estoy informado, la situación es excepcionalmente grave. Tan grave, que me parece que se trata de uno de los casos más graves en el fútbol desde que me ocupo del mismo", dijo Ceferin al deportivo esloveno Ekipa.

El esloveno, que espera ser reelegido esta semana en Lisboa para otro mandato de cuatro años al frente de la UEFA, no quiso entrar en detalles del caso, sobre todo porque de esas cuestiones, según apuntó, se ocupa una comisión disciplinaria independiente.

Sin embargo, subrayó que, aunque el caso está prescrito por lo que respecta a la Liga española, no sucede lo mismo con la legislación de la UEFA: "A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española y en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito".

También se refirió a la Superliga y a cómo valora la situación en este momento: "Aparentemente todavía están tratando de hacer algo, pero en mi opinión, solo para mejorar un poco su posición negociadora e intentar negociar algo con nosotros. No han captado del todo que no tenemos nada que negociar. Por supuesto, el ego también juega un cierto papel en algunas de estas personas, y debido a esto, todavía hacen algo en esta área, porque a lo largo de los años se han acostumbrado a que todos asientan con la cabeza a sus propósitos. Pero esta historia ha terminado, no hay duda al respecto".