El Atlético de Madrid sigue de dulce. Los colchoneros han ganado al Rayo en el estadio de Vallecas (1-2) para situarse a sólo dos puntos de la segunda plaza que sigue ostentando el Real Madrid, derrotado el sábado en el Santiago Bernabéu por el Villarreal (2-3). Este Atlético es otro tras el Mundial de Qatar y ya acumula seis victorias consecutivas y 12 jornadas sin perder. Por contra, el conjunto franjirrojo lleva ya ocho jornadas sin ganar y se complica su objetivo de disputar competición europea la próxima temporada.

Los colchoneros pusieron tierra de por medio en el ecuador de la primera parte, con dos goles en apenas tres minutos con la firma de Nahuel Molina —al culminar un contragolpe de libro— y Mario Hermoso —rematando de cabeza a la salida de un córner—. El equipo de Andoni Iraola jugó la última media hora con diez por la expulsión del central francés Florian Lejeune. En la recta final recortó distancias con un golazo de Fran García y se acercó con peligro al área de Oblak en busca de un empate que no llegó.

El Rayo, que se presentaba sin bajas y con Raúl De Tomás como gran novedad en el once, empezó con una presión alta que creó problemas a un Atlético de Madrid que llegaba a Vallecas con las bajas de Reinildo, Memphis Depay y Ángel Correa, éste debido a la muerte de su madre el pasado jueves.

Tardó muchos minutos el equipo de Simeone en sentirse cómodo sobre el césped, pero se encontró con dos goles seguidos para empezar a poner tierra de por medio. En el 21’, Carrasco y Griezmann fabricaron un espectacular contragolpe: el francés quiso habilitar para Morata, pero el madrileño no tocó el balón y sí lo hizo Álvaro García, habilitando a un Nahuel Molina al que, llegando con todo desde atrás, no le tembló el pulso ante la portería de Dimitrievski. El gol del argentino llegó con dedicatoria incluida a su compatriota Correa.

Tres minutos después el Atlético amplió su renta gracias a un regalo de Dimitrievski: el portero macedonio no salió a buscar el balón en un córner botado por Carrasco y Mario Hermoso, casi sin oposición, remató con la cabeza para firmar el 0-2. El Atlético prefirió no arriesgar y dejar la iniciativa a un Rayo que, pese a los dos goles de desventaja, no se arrugó. Santi Comesaña se adueñó del centro del campo y también creó peligro con alguna que otra incursión al área. Unai López, Raúl de Tomás y Oscar Valentín tuvieron en sus botas buenas ocasiones para haber acortado distancias, pero el gol no llegó.

La segunda parte comenzó como terminó la primera, con dominio por parte del Rayo, aunque sin crear excesivo peligro a un Atlético que creó un muro en la medular. Andoni Iraola quiso dar otro aire a su equipo y en el 56’ realizó un triple cambio dando entrada a Óscar Trejo, Falcao y Sergio Camello, futbolista cedido al Rayo por el Atlético de Madrid. Parecía que los franjirrojos podrían presentar batalla, pero sólo cinco minutos después se quedaron con diez por la expulsión de Lejeune, al frenar en falta a Morata como último hombre, con roja directa. De Burgos Bengoechea le mostró en un primer momento la amarilla, pero luego cambió su decisión tras la revisión del VAR.

El Atlético iba lanzado a por el tercer gol y Morata tuvo en sus botas una clarísima ocasión en un mano a mano con Dimitrievski (m.69). También Lemar buscó la portería rival, mientras que un remate de Griezmann lo sacó Mumin en la misma raya de gol, aunque la acción quedó invalidada por falta previa en ataque.

El Rayo, con el empuje de Vallecas, nunca tiró la toalla y Fran García logró acortar distancias en la recta final (m.85) con un zurdazo raso desde unos 30 metros, inalcanzable para Oblak. Los de Iraola buscaron la igualada hasta el pitido final, pero el Atlético se mostró muy sólido atrás para acabar amarrando los tres puntos y seguir estrechando el cerco sobre el Real Madrid. Sólo dos unidades separan a los merengues de los colchoneros: todo muy abierto cuando todavía restan diez jornadas para el final.



Ficha técnica

Rayo Vallecano, 1: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena (Mumin, m.73), Fran García; Valentín, Comesaña; Isi Palazón (Falcao, m.56), Unai López (Trejo, m.56), Álvaro García (Andrés Martín, m.83); y Raúl De Tomás (Camello, m.56)

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Nahuel Molina, Savic, Giménez, Mario Hermoso, Carrasco (Lemar, m.69); Marcos Llorente, Koke y Rodrigo De Paul (Saúl, m.68); Griezmann y Morata (Barrios, m.73)

Goles: 0-1, m.21: Nahuel Molina; 0-2, m.24: Mario Hermoso; 1-2, m.85: Fran García

Árbitro: De Burgos Bengoechea (Comité vasco). Expulsó con roja directa a Lejeune (m.621, del Rayo Vallecano

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Santander disputado en el estadio de Vallecas ante 13.512 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Marcela Martínez, madre del jugador del Atlético de Madrid Ángel Correa recientemente fallecida