Ronaldo sufre en Valladolid: terrible lío de faldas en el equipo de baloncesto y gritos de "vete ya" en Zorrilla

Ronaldo Nazario no atraviesa su mejor momento en Valladolid. El dueño y presidente del Real Valladolid dio un golpe en la mesa la semana pasada con la destitución de Pacheta. Su apuesta personal para el banquillo fue la del desconocido Paulo Pezzolano, un técnico uruguayo de 39 años que fue el artífice del ascenso del otro equipo que es propiedad de Ronaldo, el Cruzeiro brasileño, y que había dimitido de manera sospechosa hace 15 días. Una apuesta que no sentó bien a buena parte de la afición del Pucela, al considerar muy arriesgado jugarse una salvación a falta de 11 partidos con un técnico que no ha entrenado jamás fuera de Sudamérica.

Este domingo el Real Valladolid jugaba un partido clave en su lucha por la permanencia en el José Zorrilla ante el Mallorca en lo que supuso el debut de Pezzolano. El Pucela se puso por delante, pero en la segunda mitad el equipo de Aguirre le dio la vuelta al partido. Con el 1-2 parte de la grada explotó y se escucharon cánticos contra el presidente: "Ronaldo vete ya". Una afición muy enfadada con un Ronaldo que decidió cargarse el escudo y que junto a Fran Álvarez, director deportivo, firmaron una planificación deportiva nefasta en el mercado estival.

El Valladolid consiguió remontar y se puso 3-2, pero finalmente el Mallorca se llevó un punto tras un polémico penalti por mano del Torpedo Larin en el 89, (3-3) y la afición del Pucela clama contra la actuación arbitral de nuevo tras no jugarse nada del descuento. Una vez más, desde el club nadie salió a pedir explicaciones algo que quema y mucho a una afición que está muy desencantada con su presidente.

Tremendo lío de faldas en el equipo de baloncesto

Si en el Real Valladolid las aguas bajan revueltas, en el Real Valladolid de baloncesto este fin de semana sacudía un auténtico tsunami. Ronaldo hizo viable un acuerdo de colaboración con el equipo de baloncesto en 2020. Desde entonces el club lleva el nombre y el escudo del Real Valladolid.

Este fin de semana se desató un tremendo lío de faldas del capitán del equipo, Sergio de la Fuente, tras un tuit de la cuenta oficial del equipo.

El club dio la enhorabuena a De la Fuente y a su pareja Laura por el reciente nacimiento de su hija. "¡Bienvenida al mundo, Carlota! ¡Y enhorabuena a Laura y Sergio por esta grandísima noticia! ¡Una ardilla más en la familia!", escribieron desde la cuenta de Twitter del equipo.

El tuit que levantó las faldas

Un mensaje que se terminó convirtiendo en veneno puro para De la Fuente al destaparse su doble vida amorosa. Antes de que el tuit del Real Valladolid de baloncesto fuera borrado, respondió Alicia, la esposa de Fernando San Emeterio, leyenda del conjunto pucelano y actual segundo entrenador del Valencia. La respuesta de Alicia dejó con el culo al aire a De la Fuente: "¡Anda! ¡Pues qué sorpresa! Si este chico era el novio de mi hermana hasta ayer mismo. Llevaban tres años. Oye, pues nada. Que sea muy feliz y que viva el poliamor".

El propio Fernando San Emeterio confirmó que su cuñada llevaba saliendo tres años con De la Fuente: "Doy fe", dijo .

De esta manera se descubrió que el capitán del Valladolid había mantenido dos relaciones con dos mujeres en el mismo periodo de tiempo llegando a tener una hija con una de ellas. Una polémica que ha salpicado de lleno al jugador y al club, en plena recta final de temporada y con los playoffs de ascenso de la LEB Oro en el horizonte.

Ronaldo no gana para disgustos.