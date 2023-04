Ancelotti da por hecha su continuidad en el Real Madrid y descarta a dos piezas clave ante el Cádiz

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que cumplirá su contrato con el conjunto blanco, que tiene firmado hasta 2023, dejando de lado los rumores que le colocan como próximo seleccionador de Brasil a la vez que señaló que este es el deseo también del presidente del club, Florentino Pérez.

"Yo creo que sí quiere que siga. El presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo y sigue siéndolo. Tenemos que mirar adelante. El club está muy tranquilo y estaremos aquí la próxima temporada, respetando el contrato", dijo.

Esta fue la última frase en su rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz de este sábado (21:00 horas, -2 GMT) en la que insistió en lo cómodo que está en el banquillo del Real Madrid.

"Butragueño y el presidente me muestran mucho cariño y estoy muy a gusto aquí. Recibo un cariño extraordinario y me encuentro muy a gusto", declaró.

"Me siento orgulloso de todo. Hasta el momento ha sido una vuelta exitosa y me da mucho orgullo. Lo que me deja más contento es volver cada día a trabajar a Valdebebas", comentó.

Bajas importantes ante el Cádiz

Ancelotti descarta para el duelo ante los gaditanos a Vinícius y Toni Kroos. No tiene lesión alguna, pero no quiere correr riesgos.

"Vinícius no tiene lesión, solo sobrecarga. No es precaución, es que era un riesgo demasiado grande meterlos, sin tener en cuenta que hay un partido el martes. Con Kroos, igual. Hay algunos que están cansados, pero viajan y mañana vamos a meter un equipo competitivo. Vinícus y Kroos estarán contra el Chelsea", declaró.

Además, apuntó a que el francés Karim Benzema no descansará frente al Cádiz y no quiso garantizar minutos al belga Eden Hazard en Cádiz.

"Karim está bien. La gestión de los minutos es cuando lo vemos un poco cansado. Es uno de los jugadores que ha recuperado mejor, está bien, motivado y animado. El día que le veamos un poco cansado le daremos descanso", comentó.

"Desde el principio no lo sé. Si Hazard está bien puede ser que tenga oportunidades de jugar", aseguró.

Por otro lado, contestó con un "cada uno tiene lo suyo" a la pregunta de si cambiaría a 'Vini' por el noruego Erling Haaland.

Un Ancelotti que ponderó a Camavinga y el rendimiento defensivo de su equipo.

"Lo importante para Camavinga es que está progresando muy bien. Jugar de pivote y de lateral le ayuda en su aprendizaje y entendimiento táctico en todas las facetas. Por sus características físicas le puedes poner donde quieras. En el futuro, será un gran pivote y cuando juega de lateral tiene que aprender cosas defensivas que le van a ayudar en el futuro", dijo.

"El rendimiento de los centrales ha mejorado después del Mundial. Cuando ha vuelto Alaba a su mejor nivel nos da mucha confianza, también sea la que sea la pareja de centrales", valoró.

'Carletto' hizo también una defensa del nivel futbolístico de los clubes fuera de la Premier League al preguntarle si le molestaba que se tratase al Manchester City ya como favorito de cara a unas potenciales semifinales de la Liga de Campeones.

"No me molesta, el fútbol inglés tiene equipos que compiten muy bien y son muy fuertes. Por esto no me sorprende que los equipos ingleses sean favoritos al principio, como es el Manchester City. Puedo pensar que hay algo de diferencia, pero Europa está demostrando todo lo contrario. El año pasado el fútbol español tuvo a dos equipos en semifinales, este año Italia tiene cuatro equipos en cuartos... es un fútbol más competido de lo que dice; sobre todo los ingleses que piensan que tienen la Liga más fuerte del mundo y cuando vienen a Europa compiten contra equipos con menos dinero, pero, de momento, estos compiten", expresó.

Un Ancelotti que, de momento, no quiso poner nota a la temporada a la vez que se quedó con lo bueno de las críticas.

"Poner una nota ahora... tenemos que esperar hasta el final para ver lo que pasa. Hasta ahora, hemos tenido éxito en algunas competiciones. Esto es el fútbol, para la evaluación general tenemos que esperar. Puede ser una temporada muy exitosa si todo sale bien, o no tan buena", contestó.

"Escucho la crítica, tenemos que vivir en un modo en el que tienes que escuchar lo que piensa la gente, la afición, tu club, tus jugadores... desde ahí, hay críticas que puedes entender y otras que no. La que puedes entender te ayuda a mejorar tu conocimiento y tu trabajo. Hay críticas negativas que pueden ayudar por tu trabajo", valoró.