El Barcelona deja la Liga casi muerta tras ganar al Atlético (1-0)

El Barcelona dio un golpe tremendo a la Liga con una victoria, de nuevo por la mínima, ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El conjunto azulgrana sí fue contundente cuando tuvo que serlo y a la primera que tuvo se adelantó en el marcador. El Atlético, por su parte, no tuvo al Griezmann eficaz de las pasadas jornadas y pese a jugar un buen partido, el galo se quedó con la pólvora mojada.

Aún así, el Atlético no hizo un mal partido en el Spotify Camp Nou. De hecho estuvo cerca de marcar el 0-1 a los 40 segundos de partido con un disparo lejano de Griezmann que dio en el larguero y no entró de milagro en la portería de Ter Stegen. Después varios fueron los intercambios de golpes entre catalanes y madrileño, pero todo hacía indicar que al descanso se llegaría con 0-0 en el marcador.

Cuando todo el mundo se preparaba para enfilar la bocana de vestuarios, un despiste de los tres centrales del Atlético provocó que el balón le llegase a Ferrán Torres y el ex del Valencia no perdonó al borde del área con un tiro cruzado ante el que no pudo hacer nada Jan Oblak. Anteriormente, Ter Stegen había sacado otra más a Griezmann evitando que los rojiblancos se adelantasen.

En la segunda parte, sí fue superior el Barcelona y el Atlético estuvo a punto de ver sentenciado el encuentro si el equipo azulgrana hubiera aprovechado ocasiones clarísimas de Lewandowski, Gavi y Raphina. Dos a puerta vacía y otra con un dos para uno que el polaco tiró a la basura por egoísta.

El Atlético lo intentó hasta el final, pero otra vez Griezmann estuvo desacertado en la definición al igual que Morata. Por otro lado, partidazo de Nahuel Molina que trabajó y corrió de arriba abajo sin suerte para los intereses de su equipo. También hubo polémica por una posible mano de Busquets, pero el colegiado y el VAR no vieron penalti en la acción.

Con esta victoria el Atlético dice adiós sí o sí a la Liga y el Real Madrid ve inútil su victoria de este sábado ante el Celta. El Barcelona saca 11 puntos al conjunto de Ancelotti.